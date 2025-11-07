सारंडा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़: भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद, दो लैपटॉप भी मिले
झारखंड के सारंडा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामदगी में राइफलें, बंदूकें, कारतूस और दो लैपटॉप शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में गुरुवार को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापू बुरू के घने जंगल में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया था।
अचानक घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं, जिसके बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले।
मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बरामद लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों की हाल की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। बरामद विस्फोटक सामग्री से पता चलता है कि नक्सली सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।
झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इलाके में लगातार सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर नक्सलियों को दोबारा पैर जमाने नहीं दिया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन जारी है और जल्द ही इसमें शामिल नक्सलियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी।
ये सामान बरामद किया
बरामदगी में 2 एसएलआर राइफल, 1 .303 राइफल, 37 जिंदा ए.के.-47 कारतूस, 78 एसएलआर कारतूस, 130 .303 कारतूस, 6 जिलेटिन पैकेट (कुल 16.68 किलो), 13 तैयार जिलेटिन आईईडी, 10 इलेक्ट्रिक और 5 नॉन-इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, 5 रेडियो सेट, 2 इंटरसेप्टर, 24 सिरिंज, 20 आईईडी बनाने में उपयोग होने वाले प्लास्टिक पाइप (6 इंच), 2 लैपटॉप, 11 एफएम रेडियो और नक्सली प्रचार सामग्री शामिल हैं।
