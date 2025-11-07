सारंडा में पुलिस-नक्सली मुठभेड़: भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद, दो लैपटॉप भी मिले

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में गुरुवार को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापू बुरू के घने जंगल में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया था।

अचानक घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस बल ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं, जिसके बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बरामद लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों की हाल की गतिविधियों और नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलने की संभावना है। बरामद विस्फोटक सामग्री से पता चलता है कि नक्सली सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।