    संकरैल गुड्स यार्ड हादसे का असर : मालगाड़ी बेपटरी और ट्रैक मरम्मत के कारण कई मेमू व एक्सप्रेस ट्रेनें रद

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    संकरैल गुड्स यार्ड में हुए हादसे के कारण मालगाड़ी के बेपटरी होने और ट्रैक की मरम्मत के चलते कई मेमू और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस घट ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। सांतरागाछी के समीप स्थित संकरैल गुड्स यार्ड में बीएसीएन नामक लोड मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे का परिचालन प्रभावित हो गया है। इसके चलते 19 दिसंबर को चक्रधरपुर और खड़गपुर रेलखंड से गुजरने वाली 10 मेमू पैसेंजर ट्रेनों को रद कर दिया गया है। 
     
    इसके अलावा रेलवे ने दो ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेनों के रद होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 
     
    रेलवे प्रशासन के अनुसार, चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत सागरा और सोनाखान स्टेशनों के बीच डाउन लाइन में 20 दिसंबर को करीब साढ़े पांच घंटे का टीआरटी मशीन ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान ट्रैक की मरम्मत और दुरुस्ती का कार्य किया जाएगा। इस कारण 20 दिसंबर को भी कई ट्रेनों का परिचालन रद रहेगा। 
     

    हाथियों की आवाजाही से भी असर 

    हाथियों की आवाजाही के कारण भी कई ट्रेनें रद की गई हैं, जिनमें 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू, 68043/68044 टाटानगर-राउरकेला-टाटानगर मेमू, 18175/18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया, 68029/68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू और 58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर शामिल हैं।
     
     

    20 दिसंबर को रद रहने वाली ट्रेनें 

    68029/68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू और 18125/18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस।


    19 दिसंबर को रद रहने वाली ट्रेनें 

    68128/68127 टाटानगर-चाकुलिया-टाटानगर मेमू

    68093/68023, 68024/68094 खड़गपुर-झाड़ग्राम-पुरुलिया-झाड़ग्राम-खड़गपुर मेमू

    58027/58028 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर पैसेंजर

    68015/68016 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू

    शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशन वाली ट्रेनें 

    68001 सांतरागाछी-झाड़ग्राम मेमू 19 दिसंबर को खड़गपुर तक चलेगी।

    68008 झाड़ग्राम-सांतरागाछी मेमू का परिचालन खड़गपुर से सांतरागाछी तक होगा। झाड़ग्राम–खड़गपुर-झाड़ग्राम खंड में यह ट्रेन रद रहेगी।