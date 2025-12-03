Train सुरक्षा पर सख्त हुई आरपीएफ, चेन पुलिंग के 87 केस ट्रेस, 58 यात्रियों से 46 हजार वसूला जुर्माना

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए आरपीएफ लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में नवंबर माह में अलार्म चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए मंडल स्तर पर सख्त कदम उठाए गए हैं।



मंडल में इस महीने 93 चेन पुलिंग के मामले सामने आए, जिनमें से 87 मामलों की जांच कर उन्हें ट्रेस कर लिया गया। आरपीएफ ने इन 87 मामलों में 58 व्यक्तियों को अनावश्यक चेन पुलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया और उनसे कुल 46,000 रुपये जुर्माना वसूला।



सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने बताया कि अनावश्यक चेन पुलिंग से कई बार ट्रेनें बिना वजह रुक जाती हैं, जिससे न केवल उनकी टाइमिंग बिगड़ती है बल्कि पूरे रूट पर अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक बाधित होता है और लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर तथा कंट्रोल रूम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है।



उन्होंने कहा कि ट्रेन में लगाया गया अलार्म चेन एक आपातकालीन सुरक्षा उपकरण है और इसे केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही खींचा जाना चाहिए। इसका गैरजरूरी उपयोग गैरकानूनी है।