बंडामुंडा में CBI का छापा, RPF जवान को 15000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बंडामुंडा में सीबीआई का छापा पड़ा है ।यहां पर एक आरपीएफ जवान को सीबीआई ने रिश्वत लेते धर दबोचा है। पिछले कुछ महीनो में सीबीआई की बंडामुंडा राउरकेला सेक्शन में यह तीसरी छापामारी है, जिसमें सीबीआई ने रेल कर्मी और आरपीएफ को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। ताजा मामले में आरपीएफ ने बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट पर तैनात आरपीएफ जवान को धर दबोचा है। चक्रधरपुर रेलमंडल में एकबार फिर से आरपीएफ का चेहरा बेनकाब हुआ है। सीबीआई की टीम ने बंडामुंडा आरपीएफ जवान को 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में प्लास्टिक, शीशा बोतल तथा कूड़े चुनने वाली एक महिला से आरपीएफ जवान रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में कूड़ा चुनने के एवज में बंडामुंडा आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार कूड़ा चुनने वाली महिला से प्रति माह 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था। आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार ने महिला से शुक्रवार को रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। जिसके अनुसार कूड़ा चुनने वाली महिला ने शुक्रवार साढ़े 9 बजे राउरकेला के बिसरा चौक के पास जब मोहम्मद असरार पहुंचा तो उसे 15 हजार रुपये रिश्वत दिए।