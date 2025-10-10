Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंडामुंडा में CBI का छापा, RPF जवान को 15000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

    By Rupesh KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:10 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में सीबीआई ने छापा मारकर एक आरपीएफ जवान को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जवान पर आरोप है कि वह रेलवे कॉलोनी में कूड़ा चुनने वाली महिला से हर महीने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने जवान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार 15000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बंडामुंडा में सीबीआई का छापा पड़ा है ।यहां पर एक आरपीएफ जवान को सीबीआई ने रिश्वत लेते धर दबोचा है।

    पिछले कुछ महीनो में सीबीआई की बंडामुंडा राउरकेला सेक्शन में यह तीसरी छापामारी है, जिसमें सीबीआई ने रेल कर्मी और आरपीएफ को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है।

    ताजा मामले में आरपीएफ ने बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट पर तैनात आरपीएफ जवान को धर दबोचा है। चक्रधरपुर रेलमंडल में एकबार फिर से आरपीएफ का चेहरा बेनकाब हुआ है।

    सीबीआई की टीम ने बंडामुंडा आरपीएफ जवान को 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में प्लास्टिक, शीशा बोतल तथा कूड़े चुनने वाली एक महिला से आरपीएफ जवान रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में कूड़ा चुनने के एवज में बंडामुंडा आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार कूड़ा चुनने वाली महिला से प्रति माह 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।

    आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार ने महिला से शुक्रवार को रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। जिसके अनुसार कूड़ा चुनने वाली महिला ने शुक्रवार साढ़े 9 बजे राउरकेला के बिसरा चौक के पास जब मोहम्मद असरार पहुंचा तो उसे 15 हजार रुपये रिश्वत दिए।

    उस दौरान वहां मौजूद सीबीआई की टीम ने आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार को रिश्वत के 15 हजार रुपये के केमिकल लगे नोटों साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

    सीबीआई द्वारा असरार को गिरफ्तार कर सीबीआई की टीम उसे साथ राउरकेला सीबीआई कार्यालय ले गयी है जहां उससे पूछताछ जारी है। मोहम्मद असरार पर बंडामुंडा में रिश्वत वसूली के गंभीर आरोप हैं ।जिसके कारण सीबीआई ने उसे धर दबोचा है ।