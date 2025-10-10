बंडामुंडा में CBI का छापा, RPF जवान को 15000 रुपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में सीबीआई ने छापा मारकर एक आरपीएफ जवान को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जवान पर आरोप है कि वह रेलवे कॉलोनी में कूड़ा चुनने वाली महिला से हर महीने 15 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था। सीबीआई ने जवान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बंडामुंडा में सीबीआई का छापा पड़ा है ।यहां पर एक आरपीएफ जवान को सीबीआई ने रिश्वत लेते धर दबोचा है।
पिछले कुछ महीनो में सीबीआई की बंडामुंडा राउरकेला सेक्शन में यह तीसरी छापामारी है, जिसमें सीबीआई ने रेल कर्मी और आरपीएफ को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है।
ताजा मामले में आरपीएफ ने बंडामुंडा आरपीएफ पोस्ट पर तैनात आरपीएफ जवान को धर दबोचा है। चक्रधरपुर रेलमंडल में एकबार फिर से आरपीएफ का चेहरा बेनकाब हुआ है।
सीबीआई की टीम ने बंडामुंडा आरपीएफ जवान को 15 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में प्लास्टिक, शीशा बोतल तथा कूड़े चुनने वाली एक महिला से आरपीएफ जवान रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है।
दरअसल बंडामुंडा रेलवे कॉलोनी में कूड़ा चुनने के एवज में बंडामुंडा आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार कूड़ा चुनने वाली महिला से प्रति माह 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।
आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार ने महिला से शुक्रवार को रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। जिसके अनुसार कूड़ा चुनने वाली महिला ने शुक्रवार साढ़े 9 बजे राउरकेला के बिसरा चौक के पास जब मोहम्मद असरार पहुंचा तो उसे 15 हजार रुपये रिश्वत दिए।
उस दौरान वहां मौजूद सीबीआई की टीम ने आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार को रिश्वत के 15 हजार रुपये के केमिकल लगे नोटों साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई द्वारा असरार को गिरफ्तार कर सीबीआई की टीम उसे साथ राउरकेला सीबीआई कार्यालय ले गयी है जहां उससे पूछताछ जारी है। मोहम्मद असरार पर बंडामुंडा में रिश्वत वसूली के गंभीर आरोप हैं ।जिसके कारण सीबीआई ने उसे धर दबोचा है ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।