    कराइकेला में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग किया जाम

    By Dinesh Sharma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम के कराइकेला बाजार में सड़क दुर्घटना में झारखंड नायक की मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने रांची-चाईबासा मार्ग को जाम कर दिया। वे मृतक के परिवार के लिए मुआवजे और जिम्मेदार चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा है। कराइकेला थाना प्रभारी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराइकेला बाजार में रविवार की रात्रि 10:00 बजे एक सड़क दुर्घटना में झारखंड नायक नाम के व्यक्ति की मौत हो गई।

    इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग एनएच-75 ई को कराइकेला थाना के समीप जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा और घटना के लिए जिम्मेदार वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है।

    ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। सड़क जाम के कारण रांची-चाईबासा मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है।

    दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे सड़क जाम नहीं हटाएंगे।

    कराइकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन सड़क जाम हटवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।