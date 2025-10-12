Language
    Road Accident: एक ट्रक ने मारी टक्कर, दूसरे ने कुचला; रुंगटा स्टील के असिस्टेंट सुपरवाइजर की मौत

    By SUDHIR KUMAR PANDEYEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    चाईबासा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आयता गांव के पास सड़क हादसे में रुंगटा स्टील कंपनी के असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रदीप कुमार पूर्ति की मौत हो गई। ड्यूटी से लौटते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दूसरे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कंपनी और परिवार में शोक की लहर है। एक स्टाफ बस भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, पर कोई घायल नहीं हुआ।

    Hero Image

    असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रदीप कुमार। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, चाईबासा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आयता गांव के पास शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में रुंगटा स्टील कंपनी में कार्यरत असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रदीप कुमार पूर्ति (35 वर्ष) की मौत हो गई।

    बताया जाता है कि प्रदीप शनिवार रात करीब 10:45 बजे ड्यूटी समाप्त कर अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आयता गांव के समीप एक भारी वाहन की चपेट में आ गए। हादसे में वे सड़क पर गिर पड़े और विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। सिर में गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

    स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया।

    मृतक प्रदीप कुमार पूर्ति पश्चिम सिंहभूम जिले के तांतनगर थाना अंतर्गत कोकचो पंचायत के दारा गांव के निवासी थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवारजन सदर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

    परिवार ने बताया कि प्रदीप मेहनती और होनहार थे। वे कई वर्षों से रुंगटा स्टील कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे और प्रतिदिन अपने सुपलसाईं आवास से चाईबासा स्थित कंपनी तक मोटरसाइकिल से आते-जाते थे।

    उनकी असामयिक मृत्यु से रुंगटा स्टील के कर्मचारियों में शोक की लहर है। सहकर्मियों ने उन्हें मिलनसार और सहयोगी स्वभाव वाला बताया। रविवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

    इधर, शनिवार रात ही रुंगटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड की एक स्टाफ बस भी कुजू गांव के पास हादसे का शिकार हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।