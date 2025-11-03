मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़ चावल की बोरियां लूटा चोर गिरोह, आरपीएफ ने जब्त किए 22 बोरे!
चक्रधरपुर रेल मंडल में मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने चलती गाड़ी से 22 बोरे चावल गिरा दिए, जिन्हें आरपीएफ ने जब्त कर लिया है। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे रेल मंडल में सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है और गिरोह को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के वेस्ट केबिन आउटर स्थित दंदासाई इलाके में मालगाड़ी से चावल की बोरियां चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, चोरों ने चलती मालगाड़ी के वैगन का दरवाजा तोड़कर भारी मात्रा में चावल की बोरियां नीचे गिरा दीं। घटना स्थल पर लगभग 22 बोरा चावल की बरामद हुई हैं। सभी चावल की बोरियां डाउन रेल लाइन के किनारे पड़ी हुई थी।
घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और बोरियों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोरों ने डाउन लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के वैगन की दरवाजे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
घटना स्थल से लेकर भागने में सफल
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितनी बोरियां चोर घटना स्थल से लेकर भागने में सफल रहे। गौरतलब है कि इससे पहले सोनुवा और गोइलकेरा क्षेत्र में भी चावल चोरी का इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें आरपीएफ की कार्रवाई के बाद भारी मात्रा में चावल की बोरियां बरामद की गई थीं।
लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से साफ है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में सक्रिय चावल चोरी गिरोह रेलवे सुरक्षा तंत्र को खुली चुनौती दे रहा है। आरपीएफ थाना प्रभारी कमलेश सोरेन ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही इस गिरोह में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी।
वहीं, लगातार हो रही इन घटनाओं से यह सवाल खड़ा हो गया है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में दौड़ने वाली मालगाड़ियां कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि पुलिस और आरपीएफ की कार्रवाई के बावजूद चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
