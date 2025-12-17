रिजर्वेशन चार्ट के लिए रेलवे ने लागू किया नया नियम, अब 10 घंटे पहले पता चलेगा टिकट का स्टेटस
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट बनाने का नया नियम लागू किया है। अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट पहले से तय समय पर तैयार किया जाएगा,
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे में रिजर्वेशन चार्ट बनाने का नया नियम लागू कर दिया गया है। अब यात्रियों को आखिरी वक्त तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग संजय मनोचा ने भारतीय रेलवे के 18 जोनों को अधिसूचना पत्र जारी कर इसे लागू करने का आदेश दिया है।
इसके अनुसार ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट पहले से तय समय पर तैयार किया जाए, ताकि यात्रियों को समय रहते अपनी सीट की स्थिति पता चल सके।अभी तक कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन चलने के बिल्कुल पास चार्ट बनता था। इससे यात्रियों को यह समझ नहीं आ पाता था कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं।
खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों और रात में चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। कई लोग आखिरी समय में ही सफर या रद करने का फैसला ले पाते थे।
नए नियम के तहत अब चार्ट यात्रा से काफी पहले बना दिया जाएगा। इससे यात्री पहले ही जान सकेंगे कि उनकी सीट कंफर्म है, वेटिंग है या आरएसी में है। इससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा, समय और पैसे दोनों की बचत होगी और बेवजह की टेंशन भी कम होगी।
पहला चार्ट सुबह और दोपहर की ट्रेनों के लिए:
सुबह 5:01 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट अब एक दिन पहले रात 8 बजे तक तैयार कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी यात्री की ट्रेन सुबह 6 बजे, 10 बजे या दोपहर 1 बजे है, तो उसे अपनी सीट की स्थिति एक रात पहले ही पता चल जाएगी। इससे यात्रियों को यात्रा की बेहतर तैयारी करने में आसानी होगी।
दोपहर और रात की ट्रेनों के लिए नई व्यवस्था:
दोपहर 2.01 बजे से रात 11.59 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे पहले यह चार्ट केवल 4 घंटे पहले बनता था और यात्रियों को आखिरी समय में ही जानकारी मिलती थी।
