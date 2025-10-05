Train Cancelled: आद्रा रेल मंडल में कार्यों के चलते 9 ट्रेनें रद, कुछ के रूट में किया बदलाव; यहां देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में आज से 12 अक्टूबर तक विकासात्मक कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 09 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है।

जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं, रेलवे ने 08 अक्टूबर को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटा हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल-पुरूलिया-कोटशिला-मुरी के बजाय चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी के रास्ते हटिया तक चलेगी।