Train Cancelled: आद्रा रेल मंडल में कार्यों के चलते 9 ट्रेनें रद, कुछ के रूट में किया बदलाव; यहां देखें लिस्ट
आद्रा रेल मंडल में विकासात्मक कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 12 अक्टूबर तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्गों में बदलाव किया है। टाटा हटिया एक्सप्रेस अब चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी के रास्ते चलेगी। आसनसोल आद्रा और टाटानगर के बीच चलने वाली कुछ मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द रहेंगी या आंशिक रूप से चलेंगी।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में आज से 12 अक्टूबर तक विकासात्मक कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 09 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है।
जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं, रेलवे ने 08 अक्टूबर को टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18601 टाटा हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग चांडिल-पुरूलिया-कोटशिला-मुरी के बजाय चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी के रास्ते हटिया तक चलेगी।
ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी
- 12 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू पैसेंजर।
- 06, 08, 10, 11 और 12 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू पैसेंजर ।
- 12 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा-बारभूम-आद्रा मेमू पैसेंजर ।
- 11 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68056 टाटानगर-आसनसोल मेमू पैसेंजर ।
- 10 और 12 अक्टूबर को 68090/68089 अद्रा-मिदनापुर-आद्रा मेमू पैसेंजर ।
ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेगी
- 07 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटानगर-आसनसोल-बाराभूम मेमू पैसेंजर का परिचालन अप व डाउन में आद्रा स्टेशन तक होगा।
- 11 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68060 आसनसोल-बाराभूम मेमू पैसेंजर का परिचालन आद्रा स्टेशन तक होगा।
- 11 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 68055 आसनसोल-टाटानगर मेमू पैसेंजर का परिचालन आद्रा स्टेशन तक होगा।
- 07 और 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर18019/18020 झारग्राम-धनबाद-झारग्राम एक्सप्रेस का परिचालन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक होगा।
- 07 और 10 अक्टूबर को ट्रेन नंबर13503/13504 बर्द्धमान-हटिया-बर्धमान मेमू एक्सप्रेस का परिचालन अप व डाउन में गाेमाे स्टेशन तक होगा।
- 12 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू का परिचालन अव व डाउन में आद्रा स्टेशन तक होगा।
