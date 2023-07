राष्ट्रपति ने पश्चिमी सिंहभूम DC को भूमि सम्मान से किया सम्मानित, इन जिलों के अधिकारियों को भी मिला अवॉर्ड

West Singhbhum News राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल को भूमि सम्मान और प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीसी के अलावा अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा एवं भूमि उप समाहर्ता एजाज अनवर को यह पुरस्कार मिला है।

भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। जागरण फोटो

Your browser does not support the audio element.

HighLights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल को किया सम्मानित। भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मानित। अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा एवं भूमि उप समाहर्ता एजाज अनवर को भी मिला सम्मान।

जागरण संवाददाता, चाईबासा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त अनन्य मित्तल को भूमि सम्मान और प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डीसी के अलावा अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा एवं भूमि उप समाहर्ता एजाज अनवर को यह पुरस्कार मिला है। भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए मिला अवार्ड भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण में शत प्रतिशत पश्चिमी सिंहभूम में कार्य पूरा किया है। भूमि अभिलेखों को पूर्ण डिजिटलीकरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022-23 का अवार्ड पश्चिमी सिंहभूम जिला सहित प्रदेश के नौ अन्य जिलों को मिला है। जबकि देश स्तर पर इसकी संख्या 68 जिलों के डीसी-डीएम, अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता शामिल हैं। इन जिलों के अधिकारियों को मिला सम्मान उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों के डीसी-डीएम के अलावा अपर उपायुक्त एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को सम्मानित किया गया है। झारखंड के पुरस्कृत होने वालों में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के अलावा पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, दुमका, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला और सिमडेगा के डीसी, एडीसी व भूमि उप समाहर्ता शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम के लिए गौरव का क्षण: उपायुक्त इस संबंध में जानकारी देते हुए उपयुक्त अन्य मित्तल ने कहा कि यह पश्चिमी सिंहभूम के लिए गौरव का क्षण है। एक टीम के रूप में सभी पदाधिकारी और कर्मियों ने भूमि अभिलेख का डिजिटाइजेशन किया है। इसको और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि पश्चिम सिंहभूम ऑनलाइन रजिस्ट्री, नक्शा और दस्तावेज समेत अन्य में पूरा डिजिटल हो चुका है। गूगल के द्वारा एक–एक सड़क, भूमि का नक्शा और क्षेत्र समेत अन्य को आसानी के साथ देखा जा सकता है ।

Edited By: Mohit Tripathi