चाईबासा पुलिस केंद्र में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस, शहीद परिवारों का हुआ सम्मान
चाईबासा पुलिस केंद्र में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। डीआईजी और एसपी ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एसपी ने कहा कि शहीदों की वीरता प्रेरणादायक है और उनके परिवारों का सम्मान पुलिस की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया गया और परिजनों को सम्मानित किया गया।
जागरण संवाददाता, चाईबासा । पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित पुलिस केंद्र में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीआइजी अनुरंजन किस्पोट्टा और एसपी अमित रेणु ने कर्तव्यपथ पर बलिदान हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, जवान और शहीद परिवार उपस्थित थे। डीआइजी अनुरंजन किस्पोट्टा और एसपी अमित रेणु ने कार्यक्रम के दौरान बलिदानी परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं।
डीआइजी ने कहा कि बलिदानी जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। पुलिस विभाग हमेशा बलिदानी परिवारों के साथ खड़ा रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।
बलिदानी के परिवार को जब भी पुलिस परिवार की जरुरत होगी, उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के साथ पूरा किया जायेगा। एसपी अमित रेणु ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बलिदानी जवानों की वीरता और समर्पण पुलिस बल के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने कहा कि बलिदानी के परिवारों की देखभाल और सम्मान पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के अंत में दो मिनट का मौन रखकर बलिदानी जवानों को नमन किया गया। बलिदानी परिजनों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। पूरा परिसर शोक और गर्व के भाव से भर उठा।
