    क्योंझर में डकैती की योजना बना रहे गिरोह के 9 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, 5 पिस्तौल और घातक हथियार बरामद

    By Girdhari Lal Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    क्योंझर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 पिस्तौल और कई घातक हथियार बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इस गिरोह के पकड़े जाने से डकैती की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

    क्योंझर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    संवाद सूत्र, बड़बिल । क्योंझर पुलिस ने क्योंझर टाउन थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को आरक्षी अधीक्षक नितिन कुशालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार 9 आरोपी महाकाल नाम से गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।

    टाऊन पुलिस ने शुक्रवार रात को गश्ती के दौरान उन्हें दबोच लिया। टाऊन थाना अन्तर्गत नारणपुर स्थित एक मंदिर के निकट खाली घर में इकट्ठा हुए आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के क्रम में आरोपियों ने गश्ती दल पर गोलीबारी शुरू कर दी।

    गश्ती दल ने तत्काल सुरक्षा और संयम बरतते हुए परिसर को घेर लिया और कार्रवाई करते हुए 32 वर्षीय गणेश उर्फ विश्वजीत गिरी ग्राम चेलियानाल थाना घाघरबेड़ा जिला मयूरभंज, 29 वर्षीय प्रियदर्शन प्रधान ग्राम नंदपुर थाना बरिया जिला क्योंझर, 55 वर्षीय परशुराम प्रधान ग्राम गोबरगांव थाना जगन्नाथपुर जिला पश्चिमी सिंहभूम, 40 वर्षीय निर्मल प्रधान ग्राम दीपू हटिंग थाना जोड़ा, 27 वर्षीय शुभाशीष गिरी ग्राम उतरपसी

    थाना रारुऑ जिला मयूरभंज, 26 वर्षीय रंजन पोलई ग्राम ठाकुरानी थाना बड़बिल, 32 वर्षीय विनोद मुंडा ग्राम कुंदूर नाला थाना जोड़ा, 21 वर्षीय रोहित नायक ग्राम जाहिरा हटिंग थाना जोड़ा और 25 वर्षीय मोहम्मद जिशान ग्राम माझी हटिंग थाना जोड़ा जिला क्योंझर निवासी को गिरफ्तार किया।

    पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के बाद योजनाबद्ध तरीके से डकैती की योजना बना रहे आरोपियों के पास से 5 नग 7.65मिमी पिस्तौल, 7 नग मैगजीन, 25 नग कारतूस,4 नग कारतूस के खोके, एक महिंद्रा थार, दो तलवारें, दो चाकू, एक लोहे की सरिया और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है।

    आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि इनके विरुद्ध क्योंझर जिला के चंपुआ, बड़बिल,जोड़ा, बामेबारी, घटगांव, घसीपूरा मयूरभंज जिला के तूरमूंगा, घाघरबेड़ा और झारखंड राज्य में 37 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपी हाल ही में हुई डकैती के प्रयास में शामिल थे। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी छवि बना रहे थे और अपना प्रभाव दिखा रहे थे।