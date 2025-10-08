Language
    Ghatshila By-election को ले सीमावर्ती राज्यों के पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति, नक्सल गतिविधि, कानून-व्यवस्था पर हुई चर्चा

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    45-घाटशिला उप चुनाव से पहले क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय बैठक बुधवार को जादूगोड़ा में यूसिल के परिसदन में हुई। कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें झारखंड ओडिशा व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए।

    कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में बैठक हुई।

    संवादसूत्र, जादूगोड़ा । 45-घाटशिला (अनुसूचित जनजाति) विधानसभा उपचुनाव 2025 के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

    चुनाव से पहले क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय बैठक बुधवार को जादूगोड़ा में यूसिल के परिसदन में हुई।

    कोल्हान प्रमंडल चाईबासा के आयुक्त एवं पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसमें झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए।

    इस बैठक में कानून-व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और चुनावी माहौल को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई।

    इसमें नक्सल गतिविधियों की समीक्षा, सक्रिय नक्सली समूहों व क्षेत्रों की पहचान और उनसे निपटने की रणनीति तैयार करने पर विमर्श किया गया।

    नोडल अधिकारी की नियुक्ति, जिला स्तर पर खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान की त्वरित व्यवस्था, अपराधियों और असामाजिक तत्वों की सूची साझा करने के बिंदुओं पर चर्चा कर सभी जिलों में समन्वय सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

    अवैध गतिविधियों पर रोकथाम, शराब, मादक पदार्थ, नकदी, हथियार और अपराधियों की आवाजाही पर नियंत्रण के उपाय, सीमा चौकियों की सक्रियता, अंतरराज्यीय व जिला के सीमाओं पर बार्डर चेक पोस्ट को प्रभावी बनाना, संचार व्यवस्था और शैडो एरिया की निगरानी पर चर्चा की गई।

