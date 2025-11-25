गोइलकेरा में Pathology लैब पर छापेमारी, लैब टेक्नीशियन अवैध संचालन में पकड़ा गया
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से संचालित हो रही इस लैब को पकड़ा और एक लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया। लैब बिना अनुमति और लाइसेंस के चल रही थी, जिसके कारण उसे सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे अवैध लैबों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
साथ ही, लैब में मरीजों का ब्लड सैंपल लेने वाली आरती कुमारी की डिग्री की भी जांच की गई। आरोप है कि महिला योग्यताधारी नहीं होने के बावजूद लैब में बैठकर मरीजों के रक्त नमूने लेती और जांच कराती थी।
स्थानीय निवासी अरूप लाल ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद लैब टेक्नीशियन निजी पैथोलॉजी में जांच कराने का दबाव बनाते थे। यह घटना चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त दिए जाने वाले सनसनीखेज मामले के बाद और अधिक गंभीर हो गई है।
छापेमारी के दौरान बीडीओ विवेक कुमार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जयश्री किरण भी मौके पर मौजूद थे। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसे अवैध लैब संचालनों पर सख्त नजर रखी जाएगी।
