रेलवे करोड़ों का राजस्व कमा रही, बदले में क्षेत्र की लाइफ लाइन ट्रेनें की जा रहीं बंद, आंदोलन की चेतावनी
कोल्हान में पैसेंजर ट्रेनें बंद रहने से लोगों में आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार अंसारी ने रेलवे पर राजस्व कमाने और ट्रेनें बंद करने का आरोप लगा ...और पढ़ें
जागरण संवाद सूत्र, जैंतगढ़। कोल्हान क्षेत्र में passanger Train के लगातार बंद रहने को लेकर लोगों का आक्रोश दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार अंसारी ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे कोल्हान क्षेत्र से करोड़ों रुपये का माल ढुलाई कर भारी राजस्व अर्जित कर रही है, लेकिन इसके बदले क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों को किसी न किसी बहाने लगातार बंद किया जा रहा है।
उन्होंने रेलवे के DRM और GM जैसे उच्च अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आम यात्रियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुलजार अंसारी ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन और रेलवे प्रशासन अपने रवैये में शीघ्र सुधार नहीं करता है, तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।