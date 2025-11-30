Language
    Mumbai-Howrah मेल में सफर कर रहे यात्री की मौत, राउरकेला पहुंचते ही डॉक्टर ने किया मृत घोषित

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:54 PM (IST)

    मुंबई-हावड़ा मेल में यात्रा कर रहे एक यात्री की राउरकेला पहुंचने पर दुखद मौत हो गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और यात्री की पहचान की जा रही है।

    रविवार को राउरकेला स्‍टेशन पर जीआरपी ने मृतक यात्री को सीएसएमटीमुंबई–हावड़ा मेल से उतारा। ● जागरण

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। मुंबई से हावड़ा जा रही ट्रेन संख्या 12809 सीएसएमटी मुंबई–हावड़ा मेल में रविवार को यात्रा कर रहे एक यात्री की अचानक मौत हो गई। ट्रेन के राउरकेला स्टेशन पहुंचने पर रेलवे चिकित्सक ने जांच के बाद यात्री को मृत घोषित कर दिया। 
     
    घटना की सूचना पर जीआरपी राउरकेला की एसआई सरस्वती सेठी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम सोमवार को राउरकेला सरकारी अस्पताल में किया जाएगा, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। 
     
    मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी अड्रिला मंडल (47 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मुंबई से हावड़ा की यात्रा कर रहा था और कोच संख्या S5 की सीट संख्या 64 पर सफर कर रहा था। 
     
    सहयात्री मुस्कान ने बताया कि यात्रा के दौरान मृतक ने सीट नंबर 64 बदलकर 63 पर बैठना शुरू कर दिया था। झारसुगुड़ा स्टेशन पार करने के कुछ ही देर बाद अचानक वह अपनी सीट से नीचे गिर पड़े। 
     
    इसके बाद यात्रियों ने तत्काल टीटीई एमके. सिंह को इसकी जानकारी दी। राउरकेला स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही रेलवे डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद यात्री को मृत घोषित कर दिया। 
     
    जीआरपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी तरह की चोट या संदिग्ध परिस्थिति का संकेत नहीं मिला है। मौत के कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। 

    घटना के बाद सहयात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क साध लिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

