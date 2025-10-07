Language
    आधार कार्ड बनवाने के लिए 70 KM का सफर कर चाईबासा पहुंच गए 30 बच्चे, BDO बोले- इनको गलत जानकारी मिली

    By MANISH KUMAR DAS Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    कुमारडुंगी प्रखंड के हल्दीपोखर गांव के बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए 70 किलोमीटर दूर चाईबासा जाना पड़ा। जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उन्हें परेशानी हुई। शिक्षा विभाग ने हस्तक्षेप करते हुए प्रखंड में ही आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि गलत जानकारी के चलते बच्चे जिला मुख्यालय पहुंचे थे अब प्रखंड में ही आधार कार्ड बनेगा।

    संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती जंगल में बसे कुमारडुंगी प्रखंड के खंडखोरी पंचायत अंतर्गत हल्दीपोखर गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए लंबा सफर करना पड़ रहा है।

    मंगलवार को प्राथमिक विद्यालय हल्दीपोखर के 30 बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के साथ जंगल पार कर चाईबासा जिला मुख्यालय पहुंचे, लेकिन वहां भी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाए।

    अधिकारियों ने उन्हें अगले दिन फिर से आने के लिए कहा।समाजसेवी सुनील सिरका ने बच्चों और अभिभावकों से जानकारी लेकर उनकी समस्या पर ध्यान दिया। इसके बाद, बच्चों और अभिभावकों ने उपायुक्त की अनुपस्थिति में जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई।

    जिला शिक्षा अधीक्षक ने तुरंत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाया जाए।

    जानकारी के अनुसार, कुमारडुंगी प्रखंड का प्रखंड शंकुल केंद्र, जो मध्य विद्यालय कुमारडुंगी परिसर में स्थित है, स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान करता है।

    इसके बावजूद, बच्चों को जिला मुख्यालय तक 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है। वहीं, हल्दीपोखर गांव में बच्चों के आधार कार्ड न बनने की समस्या मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए बच्चों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    गलत जानकारी से बच्चे पहुंचे जिला मुख्यालय: बीडीओ

    बीडीओ रवि नंदन उरांव ने कहा कि कुमारडुंगी प्रखंड परिसर एवं प्रखंड संकुल केंद्र में आधार कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। इसकी जानकारी सभी मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों को पहले ही दे दी गई थी। प्रखंड संकुल केंद्र में विशेष रूप से विद्यालय के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ जिला मुख्यालय आधार कार्ड बनवाने पहुंच गए।

    इस स्थिति को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह किसी की गलत जानकारी के कारण हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि नंदन उरांव ने बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे सभी बच्चों एवं अभिभावकों को प्रखंड संकुल केंद्र बुलाया गया है, जहां उनका आधार कार्ड बनवा दिया जाएगा।

    उन्होंने लोगों से अपील की है कि आधार से संबंधित कार्य के लिए प्रखंड स्तर पर ही निर्धारित केंद्रों पर जाएं, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।