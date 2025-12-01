चाईबासा में टीचर की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चाईबासा। टोंटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी बाजार टांड में शनिवार सुबह सनसनीखेज वारदात घटित हुई। यहां अज्ञात अपराधियों द्वारा पारा शिक्षक मुकरु देवगम (उम्र 50 वर्ष) की पत्थर से कुचलकर एवं लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

ग्रामीण मुण्डा पुरनापानी से सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक मूल रूप से पुरना चाईबासा, टोला बारी पोखरी, थाना- मुफ्फसिल का निवासी था और सुन्डी सुरनियां में पारा टीचर के रूप में कार्यरत था। सूचना पर पुलिस अधीक्षक चाईबासा को अवगत कराया गया, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर अनु.पु.पदा. जगन्नाथपुर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और कांड के उद्भेदन के लिए त्वरित अभियान चलाया।

जंगल में छिपे थे आरोपित, तकनीकी इनपुट से 24 घंटे में गिरफ्तारी हत्या के बाद आरोपी जंगल के बीहड़ इलाकों में छिपे हुए थे। तकनीकी शाखा की मदद से पुलिस ने 30 नवंबर को ग्राम केजरा से घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में तीनों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि हड़िया/रासी पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मिलकर शिक्षक मुकरु देवगम पर पत्थर और डंडे से हमला कर हत्या कर दी।उनके स्वीकारोक्ति बयान पर पुलिस ने घटनाकालीन पहने कपड़े सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद कीं।