‘10 प्लॉट, फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति’, ओडिशा जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बड़बिल। ओडिशा पुलिस की सतर्कता शाखा ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विप्लव केशरी सामंतराय को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि अधिकारी ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी से डिजिटल भुगतान एप के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत के रूप में स्वीकार किए।

समझौते के निष्पादन के एवज में रिश्वत सतर्कता विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सामंतराय के विरुद्ध पहले से भी कई शिकायतें मिली थीं। उन पर आरोप था कि वे सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एनजीओ को मिलने वाले अनुदान, बिल पारित करने और समझौते के निष्पादन के एवज में रिश्वत की मांग करते थे।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सामंतराय ने अपने डिजिटल भुगतान खातों के अलावा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और कार्यालय कर्मचारियों के खातों के माध्यम से भी रिश्वत की रकम प्राप्त की। 10 भूखंडों का विवरण मिला जांच के दौरान विभिन्न एनजीओ और व्यक्तियों से धन के कई संदिग्ध डिजिटल लेनदेन पाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। सतर्कता टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। छानबीन के दौरान भुवनेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 भूखंडों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है।