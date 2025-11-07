Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘10 प्लॉट, फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति’, ओडिशा जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    ओडिशा में एक जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सतर्कता विभाग ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। अधिकारी के पास से 10 प्लॉट, एक फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, जिसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

     जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, बड़बिल। ओडिशा पुलिस की सतर्कता शाखा ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी विप्लव केशरी सामंतराय को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि अधिकारी ने एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के पदाधिकारी से डिजिटल भुगतान एप के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत के रूप में स्वीकार किए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समझौते के निष्पादन के एवज में रिश्वत 

    सतर्कता विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि सामंतराय के विरुद्ध पहले से भी कई शिकायतें मिली थीं। उन पर आरोप था कि वे सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एनजीओ को मिलने वाले अनुदान, बिल पारित करने और समझौते के निष्पादन के एवज में रिश्वत की मांग करते थे। 

    प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सामंतराय ने अपने डिजिटल भुगतान खातों के अलावा अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और कार्यालय कर्मचारियों के खातों के माध्यम से भी रिश्वत की रकम प्राप्त की। 

    10 भूखंडों का विवरण मिला

    जांच के दौरान विभिन्न एनजीओ और व्यक्तियों से धन के कई संदिग्ध डिजिटल लेनदेन पाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। सतर्कता टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। छानबीन के दौरान भुवनेश्वर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 भूखंडों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। 

    इसके अलावा भुवनेश्वर में लगभग 3,000 वर्ग फुट में निर्मित तीन मंजिला मकान, मदनपुर स्थित एक सिम्प्लेक्स हाउस और करीब तीन एकड़ में फैला फार्महाउस भी सामंतराय और उनके परिजनों के नाम पर पाया गया है। सतर्कता विभाग ने बताया कि सभी संपत्तियों का कागजात और मूल्यांकन संबंधी सत्यापन चल रहा है। विभाग के अनुसार, जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़े आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। फिलहाल अधिकारी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ जारी है।