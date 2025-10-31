नो-एंट्री विवाद : प्रशासन ने ग्रामीणों के मौत के आंकड़े को बताया गलत, कहा 157 नहीं, 76 लोगों की हुई मौत

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा के आसपास भारी वाहनों की आवाजाही रोकने (नो-एंट्री लागू करने) की मांग को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते दो साल में सड़क हादसों में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते हादसे प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, इसलिए शहर की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद किया जाए।



प्रशासन ने कहा गलत हैं ग्रामीणों के आंकड़े :

ग्रामीणों के इस दावे को जिला प्रशासन ने भ्रामक और अतिरंजित बताते हुए खारिज कर दिया है। प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक कुल 76 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है, न कि 157 जैसा कि ग्रामीणों ने दावा किया है।





ट्रकों के खड़ा रहने की शिकायतों के बाद हुआ संशोधन : अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2024 से पहले चाईबासा–हाटगम्हरिया राष्ट्रीय मार्ग और बायपास रोड पर नो-एंट्री लागू थी, लेकिन ट्रकों के खड़ा रहने की शिकायतों के बाद इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बाद दिन के समय वाहनों के रुकने पर रोक लगाई गई है।

रिंग रोड परियोजना पर भी विवाद :

प्रशासन ने बताया कि चाईबासा शहर के चारों ओर करीब 14 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना का प्रस्ताव तैयार है। इससे भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की आवश्यकता नहीं रहेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि, भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिससे परियोजना अटक गई है।