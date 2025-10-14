Jharkhand: सारंडा में माओवादियों का आंतक जारी: एक और मोबाइल टावर पर हमला, पोस्टर लगाकर दी ये धमकी
पश्चिमी सिंहभूम जिले के बहदा गांव में नक्सलियों ने एयरटेल मोबाइल टावर को आग लगा दी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। नक्सलियों ने ऑपरेशन 'कगार' के विरोध में पोस्टर छोड़े और मारे गए साथियों का बदला लेने की चेतावनी दी। ग्रामीणों को नेटवर्क ठप होने से भारी परेशानी हो रही है, जिससे ऑनलाइन क्लास और यूपीआई लेनदेन रुक गया है। उन्होंने नक्सलियों से लड़ाई जनता पर न थोपने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती इलाकों में माओवादियों की गतिविधियां एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। बीती रात मध्यरात्रि को भाकपा (माओवादी) नक्सलियों ने छोटानागरा थाना क्षेत्र के बहदा गांव स्थित एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया।
ग्रामीणों के अनुसार करीब दर्जनभर हथियारबंद नक्सली देर रात अचानक गांव पहुंचे और ग्रामीणों को घरों में बंद रहने की चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने टावर पर लगे पैनल और बैटरी उपकरणों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
कुछ ही मिनटों में टावर धधक उठा और पूरे इलाके में लपटें दिखने लगीं। आग लगने के बाद टावर के उपकरणों के जलने और फटने से रह-रहकर तेज आवाजें आती रहीं। ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब एक बजे तक पूरे क्षेत्र में धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं।
टावर के चारों ओर धुआं फैल गया और बिजली की तारें जलकर टूट गईं। इस वारदात के बाद ग्रामीण पूरी रात भय के साए में रहे और किसी ने अपने घरों से बाहर झांकने की हिम्मत तक नहीं की।
ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलियों की इस कार्रवाई से उनका ही नुकसान हो रहा है। माओवादियों ने इस हमले को ऑपरेशन ‘कगार’ के विरोध में बताया है। इधर पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है
नक्सलियों ने पोस्टरों के जरिए दी पुलिस को धमकी
घटना स्थल पर नक्सलियों ने कई पोस्टर और पर्चे भी छोड़े हैं, जिनमें उन्होंने अपने मारे गए साथियों का बदला लेने की चेतावनी दी है। पोस्टर में ऑपरेशन कगार के विरोध में 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिशोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में कांड करने का आह्वान किया गया है।
वहीं एक पोस्टर में साफ लिखा गया है, 'पुलिस हमारे साथियों का खून बहा रही है, अब बदला उसी अंदाज में लिया जाएगा।'
नक्सलियों के हमले से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी
चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के हमले से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। नक्सलियों ने एयरटेल के मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया, जिससे नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि टावर के जल जाने से मोबाइल से बात नहीं हो पा रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद है, बैंक का काम ठप है और यूपीआई से लेनदेन रुक गया है। ग्रामीणों ने नक्सलियों से अपील की है कि वे पुलिस के खिलाफ लड़ाई को जनता पर न थोपें।
स्थानीय लोगों का कहना है कि टावर जलाने से उन्हें ही परेशानी होती है, पुलिस को नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि नक्सलियों की इस कार्रवाई से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द टावर की मरम्मत कराई जाए और नेटवर्क बहाल किया जाए। फिलहाल, ग्रामीण परेशान हैं और नक्सलियों की इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।