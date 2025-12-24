नगर निकाय चुनाव: चाईबासा में 9 और चक्रधरपुर 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित, यहां देखें पूरी लिस्ट

संवाद सहयोगी, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्ड तथा चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के 23 वार्ड में चुनाव का गजट जारी कर दिया गया है। इसमें महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वार्डों के लिए आरक्षण का विवरण शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चाईबासा नगर परिषद में 21 वार्डों में से 9 वार्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए हैं, जबकि 12 वार्ड अन्य श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अलावा, 4 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1, एक वार्ड पिछड़ा वर्ग-2, 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति, एक वार्ड अनुसूचित जाति और 11 वार्ड अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं।

चक्रधरपुर नगर परिषद के 23 वार्डों में 11 वार्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, जबकि 12 वार्ड अन्य श्रेणी में हैं। इसमें 4 वार्ड अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1, एक वार्ड पिछड़ा वर्ग-2, 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति और एक वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं।

इस गजट के जारी होने के साथ ही नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव में हर वर्ग और समुदाय की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आरक्षण प्रणाली लागू की गई है।