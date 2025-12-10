शॉर्टसर्किट से झींकपानी चौक में खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग, कुछ ही मिनटों में धू-धूकर जली

जासं, चाईबासा । झींकपानी मुख्य चौक पर बुधवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। घटना लगभग 2 से 3 बजे के बीच हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोटरसाइकिल से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें तेज लपटें भड़क उठीं। आग इतनी भीषण थी कि आसपास खड़े लोग पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके।



फुल पेट्रोल टंकी बनी आग की वजह

जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल मालिक, जो मंझारी थाना क्षेत्र का निवासी है, झींकपानी किसी काम से आया था। आग लगने से कुछ देर पहले ही उसने बाइक की टंकी में फुल पेट्रोल भरवाया था।

वह बाइक को सड़क किनारे खड़ी कर पास की दुकान में सामान खरीद रहा था। तभी मोटरसाइकिल में शॉर्टसर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई।



पुलिस ने पहुंचकर बुझाई आग, बड़ी घटना टली

स्थानीय लोगों ने तुरंत झींकपानी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी।

पेट्रोल अधिक होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से पानी की व्यवस्था कर आग को नियंत्रित किया।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आग शॉर्टसर्किट के कारण लगी थी। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मोटरसाइकिल मालिक को इसकी सूचना दे दी गई है।