चाचा ने भतीजे को घर से बुलाया, हत्या कर डोभा में फेंका शव; फरार आरोपी की तलाश शुरू
मझगांव थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक पड़ोसी उसे घर से बुलाकर ले गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
संवाद सूत्र, मझगांव। मझगांव थाना क्षेत्र के गाड़ासाई गांव के सिलफोड़ी टोला में गुरुवार की रात एक 17 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को मनरेगा योजना के तहत बने डोभा तालाब में फेंक दिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतक की पहचान लवसन दिग्गी के रूप में की गई है।
मृतक के बड़े भाई संजय दिग्गी ने बताया कि गुरुवार की तड़के करीब 4:30 बजे उनके पड़ोसी और रिश्ते का चाचा लवसन को घर से बुलाकर कहीं ले गया। इसके बाद से युवक का कोई पता नहीं चला। परिजन और ग्रामीण दिनभर खोजबीन करते रहे, लेकिन लवसन का कोई सुराग नहीं मिला।
तालाब में तैरती हुई चप्पल
संजय ने बताया कि रात करीब 11 बजे खोजबीन के दौरान डोभा के पास पहुंचे तो उन्होंने लवसन की चप्पल तालाब में तैरती हुई देखी, और पास जाकर देखा तो शव पानी में मौजूद था। देर रात होने के कारण शव नहीं निकाला जा सका। शुक्रवार सुबह इसकी सूचना मझगांव थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह को दी गई।
सूचना पाकर थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया।
पुलिस को हत्या की आशंका
पुलिस ने बताया कि युवक के सिर और दाहिने कान के पास चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहराती जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि जिस व्यक्ति ने लवसन को घर से बुलाया था, वह अब गांव से फरार है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की सघन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, युवक को मिर्गी की बीमारी थी, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपित को गिरफ्तार करे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए।
