    Indian rail का अजीब फैसला : चक्रधरपुर रेल मंडल ने मालगाड़ियों को प्राथमिकता देने के लिए हाथी विचरण के नाम पर रद कर दी MEMU ट्रेनें

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल ने 18 और 19 दिसंबर को 10 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने नुआगां-राउरकेला, चक्रधरपुर-राउरके ...और पढ़ें

    रेल लाइन के समीप हाथियों की आवाजाही बढ़ी।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन ने रेल लाइन के समीप हाथियों की लगातार आवाजाही को देखते हुए 18 और 19 दिसंबर को 10 मेमू और पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन को रद करने का निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि नुआगां-राउरकेला, चक्रधरपुर-राउरकेला तथा राउरकेला-झारसुगुडा रेल खंड में रेल लाइन के आसपास हाथियों का विचरण देखा गया है, जिससे ट्रेन परिचालन में जोखिम बढ़ गया है। 
     
    किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव और यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह एहतियाती कदम उठाया गया है।रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। 
     
    आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था पर विचार करें। हालांकि, रेलवे के इस फैसले को लेकर स्थानीय यात्रियों और आम लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 
     
    स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाथियों की आवाजाही को बहाना बनाकर मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद किया जा रहा है, जबकि असल उद्देश्य मालगाड़ियों के परिचालन को प्राथमिकता देना है। लोगों का कहना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित माल ढुलाई लक्ष्य को पूरा करने के लिए रेल अधिकारी यात्री ट्रेनों की अनदेखी कर रहे हैं। 
     
    यात्रियों ने सवाल उठाया है कि क्या हाथी केवल मेमू ट्रेनों के समय ही रेल लाइन के पास विचरण करते हैं। जबकि मालगाड़ियों और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के दौरान हाथी कहीं नहीं दिखते। रेल प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 
     
    स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चक्रधरपुर रेल मंडल में टाटानगर से राउरकेला के बीच यात्री ट्रेनें पहले से ही अनियमित चल रही हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों को टाटानगर से चक्रधरपुर पहुंचने में दो से चार घंटे से अधिक समय लग रहा है, लेकिन मालगाड़ियां तय समय पर गंतव्य तक पहुंचाई जा रही हैं। 
     
     

    ये ट्रेनें रहेंगी रद 

    18 व 19 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68025/68026 चक्रधरपुर–राउरकेला–चक्रधरपुर मेमू

    18 व 19 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68043/68044 टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू

    18 व 19 दिसंबर: ट्रेन संख्या 18175/18176 हटिया–झारसुगुडा–हटिया मेमू

    18 व 19 दिसंबर: ट्रेन संख्या 68029/68030 राउरकेला–झारसुगुडा–राउरकेला मेमू

    18 व 19 दिसंबर: ट्रेन संख्या 58151/58152 बीरमित्रपुर–बरसुवान–बीरमित्रपुर पैसेंजर


