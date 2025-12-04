Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मनोहरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक ने सीलिंग फैन से गमछे का फंदा लगाकर की आत्महत्या

    By Ramesh Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    मनोहरपुर थाना क्षेत्र के जामडीह गांव में प्रेम प्रसंग के कारण 22 वर्षीय सोमा पूर्ति ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने घर में सीलिंग फैन से गमछे का फंदा लग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क हादसे के बाद हाईवे पर पड़ा युचक, जिसे स्‍थानीय लोगों की मदद से अस्‍पताल पहुंचाया गया।

    संवाद सूत्र, मनोहरपुर। मनोहरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार को अलग-अलग जगहों पर चार बड़ी घटनाएं सामने आईं, जिनसे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इनमें घरेलू विवाद से जहर खाने की घटना, प्रेम प्रसंग में डिप्रेशन के चलते आत्महत्या, सड़क हादसे में बाइक सवार की गंभीर चोट और सीएससी सेंटर में चोरी का 24 घंटे में उद्भेदन शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घरेलू कलह में युवक ने पिया कीटनाशक, स्थिति गंभीर 

    ढीपा ग्राम मास्टर साई निवासी 22 वर्षीय लाल मोहन महतो ने घरेलू कलह से क्षुब्ध होकर कीटनाशक दवा पी ली। परिजनों ने उसे अचेत अवस्था में मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। 
     
    डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे राउरकेला रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार युवक पिछले कुछ दिनों से तनाव में था।


    प्रेम प्रसंग में डिप्रेशन का शिकार युवक ने दी जान  

    मनोहरपुर शहरी क्षेत्र में 24 वर्षीय शुभम प्रसाद गुप्ता ने प्रेम प्रसंग में तनाव के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार रात वह अपने कमरे में सोने गया, लेकिन गुरुवार सुबह देर तक बाहर न आने पर परिजनों ने दरवाजा खोला तो देखा कि वह सीलिंग फैन से गमछे के सहारे लटका हुआ है। 
     
    सूचना मिलते ही मनोहरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया। पुलिस प्रेम प्रसंग से जुड़े कारणों की जांच कर रही है। परिवार पर घटना से गहरा सदमा है।


    वाहन से टकराई बाइक, युवक गंभीर  

    मनोहरपुर-छोटानागरा मार्ग पर डिंबुली गांव मोड़ के पास 407 मालवाहक वाहन की चपेट में आने से 33 वर्षीय बबलू गोप, निवासी डिंबुली नवाडीह, गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस व स्थानीय लोगों ने उसे मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में रेफर किया गया। 
     
    उसके दोनों पैर फैक्चर हो गए हैं और सिर में गहरी चोट है। घटना के बाद 407 वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है।


    सीएससी सेंटर चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया उद्भेदन

    मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रायकेरा-लक्ष्मीपुर स्थित सीएससी सेंटर में 2 दिसंबर की रात 95,000 रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखे आरोपी की शारीरिक बनावट के आधार पर पुलिस ने पूर्व के आपराधिक मामलों में शामिल शुभम महतो (21 वर्ष), निवासी मोहलडीहा गांव, दलकी, को हिरासत में लिया।

    पूछताछ में शुभम ने चोरी की बात स्वीकार की और यह भी बताया कि उसने चोरी की घटना से एक दिन पहले रायकेरा स्कूल के पास के एक अन्य सीएससी सेंटर से लैपटॉप भी चुराया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए 95,000 रुपए में से 35,000 रुपये नगद और चोरी किया गया लैपटॉप बरामद कर लिया।

    शुभम का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ मनोहरपुर, आनंदपुर, गोइलकेरा और उड़ीसा के बिसरा थाना में वर्ष 2023 से 2025 के बीच कई मामले दर्ज हैं। त्वरित कार्रवाई वाली छापेमारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयदीप लकड़ा, थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का, पुअनि मयंक प्रसाद, राजदेव पासवान, रणजीत भूमि एवं सशस्त्र बल शामिल थे।