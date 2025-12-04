मनोहरपुर में प्रेम प्रसंग में युवक ने सीलिंग फैन से गमछे का फंदा लगाकर की आत्महत्या
मनोहरपुर थाना क्षेत्र के जामडीह गांव में प्रेम प्रसंग के कारण 22 वर्षीय सोमा पूर्ति ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने घर में सीलिंग फैन से गमछे का फंदा लग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मनोहरपुर। मनोहरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार को अलग-अलग जगहों पर चार बड़ी घटनाएं सामने आईं, जिनसे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इनमें घरेलू विवाद से जहर खाने की घटना, प्रेम प्रसंग में डिप्रेशन के चलते आत्महत्या, सड़क हादसे में बाइक सवार की गंभीर चोट और सीएससी सेंटर में चोरी का 24 घंटे में उद्भेदन शामिल है।
घरेलू कलह में युवक ने पिया कीटनाशक, स्थिति गंभीर
प्रेम प्रसंग में डिप्रेशन का शिकार युवक ने दी जान
वाहन से टकराई बाइक, युवक गंभीर
सीएससी सेंटर चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया उद्भेदन
मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रायकेरा-लक्ष्मीपुर स्थित सीएससी सेंटर में 2 दिसंबर की रात 95,000 रुपये की चोरी की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखे आरोपी की शारीरिक बनावट के आधार पर पुलिस ने पूर्व के आपराधिक मामलों में शामिल शुभम महतो (21 वर्ष), निवासी मोहलडीहा गांव, दलकी, को हिरासत में लिया।
पूछताछ में शुभम ने चोरी की बात स्वीकार की और यह भी बताया कि उसने चोरी की घटना से एक दिन पहले रायकेरा स्कूल के पास के एक अन्य सीएससी सेंटर से लैपटॉप भी चुराया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी गए 95,000 रुपए में से 35,000 रुपये नगद और चोरी किया गया लैपटॉप बरामद कर लिया।
शुभम का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ मनोहरपुर, आनंदपुर, गोइलकेरा और उड़ीसा के बिसरा थाना में वर्ष 2023 से 2025 के बीच कई मामले दर्ज हैं। त्वरित कार्रवाई वाली छापेमारी टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयदीप लकड़ा, थाना प्रभारी अम्मीएल एक्का, पुअनि मयंक प्रसाद, राजदेव पासवान, रणजीत भूमि एवं सशस्त्र बल शामिल थे।
