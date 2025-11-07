जैंतगढ़ में जमीन विवाद को लेकर कहासुनी, ट्रैक्टर से कुचलकर व्यक्ति की हत्या

संवाद सूत्र, जैंतगढ़। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के जैंतगढ़ थाना क्षेत्र के मुंडुई गांव में बीती रात करीब 7:30 बजे ट्रैक्टर से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक व्यक्ति का गांव में जमीन विवाद को लेकर किसी से कहासुनी हुई थी।

बताया जा रहा है कि उसी विवाद के बाद यह घटना घटित हुई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन आक्रोशित परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे थे।