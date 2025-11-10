चाईबासा में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, लोडेड पिस्टल-कारतूस के साथ जमीन कारोबारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा शहर के जमीन कारोबारी रमेश दास को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहाम टूटी ने कहा कि 9 नवंबर को संध्या में को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि सरायकेला की ओर से एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर चाईबासा की ओर आ रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है।

सूचना की सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर मुफ्फसिल थाना से छापामारी दल का गठन कर ग्राम टोन्टो पुलिया के पास सरायकेला की ओर से आ रही वाहनों का सघन जांच शुरू किया। जांच के क्रम में पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को अवैध देसी लोडेड पिस्टल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।

पिस्टल के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग पकडे गए युवक से बरामद पिस्टल के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके उपरांत अवैध हथियार को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया एवं अभियुक्त रमेश दास को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त घटना में अपना अपराध स्वीकार किये हैं।

इस संदर्भ में मुफ्फसिल थाना कांड सं0-180/25 दिनांक-10.11.2025 धारा-25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति रमेश दास मुफ्फसिल थाना के ग्राम गुटूसाई तुरीटोला के निवासी है। उनके सामने से एक देसी पिस्टल, 7.65 mm का सात जिन्दा कारतूस, पिस्टल का 02 (दो) मैगजीन, एक मोटोरोला कंपनी का एक मोबाईल फोन और पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त किया गया।

आरोपी जमीन कारोबार से जुड़ा उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति रमेश दास चाईबासा में जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है। छापामारी दल थाना प्रभारी मुफ्फसिल विनोद कुमार, अरविंद कुमार कुशवाहा, निमाई टुडू व मुफ्फसिल थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।