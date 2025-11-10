Language
    चाईबासा में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, लोडेड पिस्टल-कारतूस के साथ जमीन कारोबारी गिरफ्तार

    By Mohammad TaquiuddinEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    चाईबासा पुलिस ने जमीन कारोबारी रमेश दास को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सरायकेला से हथियार लेकर आ रहा है। तलाशी के दौरान रमेश दास को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा गया। वह पिस्टल के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं।

    हथियार के साथ जमीन कारोबारी गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा शहर के जमीन कारोबारी रमेश दास को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहाम टूटी ने कहा कि 9 नवंबर को संध्या में को पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि सरायकेला की ओर से एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर चाईबासा की ओर आ रहा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। 

    सूचना की सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर मुफ्फसिल थाना से छापामारी दल का गठन कर ग्राम टोन्टो पुलिया के पास सरायकेला की ओर से आ रही वाहनों का सघन जांच शुरू किया। जांच के क्रम में पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को अवैध देसी लोडेड पिस्टल के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। 

    पिस्टल के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग

    पकडे गए युवक से बरामद पिस्टल के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसके उपरांत अवैध हथियार को विधिवत जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया एवं अभियुक्त रमेश दास को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त घटना में अपना अपराध स्वीकार किये हैं। 

    इस संदर्भ में मुफ्फसिल थाना कांड सं0-180/25 दिनांक-10.11.2025 धारा-25(1-B)a/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति रमेश दास मुफ्फसिल थाना के ग्राम गुटूसाई तुरीटोला के निवासी है। उनके सामने से एक देसी पिस्टल,  7.65 mm का सात जिन्दा कारतूस, पिस्टल का 02 (दो) मैगजीन,  एक मोटोरोला कंपनी का एक मोबाईल फोन और पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त किया गया। 

    आरोपी जमीन कारोबार से जुड़ा

    उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति रमेश दास चाईबासा में जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ है। छापामारी दल थाना प्रभारी मुफ्फसिल विनोद कुमार,  अरविंद कुमार कुशवाहा,  निमाई टुडू व  मुफ्फसिल थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। 

    सीडीपीओ ने कहा कि चाईबासा पुलिस आमजनों से अपील करती है कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन, चाईबासा पुलिस कंट्रोल रूम मो०न०-9508243586 या डायल 112 के माध्यम से दे सकते है। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जायेगा।