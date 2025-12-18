Kolhan university के 2.16 लाख प्रमाण पत्र Digi locker पर अपलोड, छात्रों को नहीं लगाने पड़ेंगे कॉलेज के चक्कर

जागरण संवाददाता, चाईबासा। कोल्हान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में डिजिटल पहल की गई है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. अंजिला गुप्ता के निर्देश पर परीक्षा विभाग ने वर्ष 2024 तक उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डिजिलॉकर पर अपलोड कर दिए हैं।

इससे छात्रों को अब प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉ. रिंकी डोराई एवं उनकी टीम ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों से अध्ययन कर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र अब पूरी तरह डिजिटल रूप से उपलब्ध हैं। इससे विशेष रूप से वे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, जो नौकरीपेशा हैं या किसी अन्य शहर अथवा राज्य में निवास कर रहे हैं।

कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. एके. झा ने बताया कि विद्यार्थी अपने डिजिलॉकर खाते में लॉगिन कर प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। कुलपति के सतत मार्गदर्शन और निगरानी में वर्ष 2013 से 2024 तक के कुल 2 लाख 16 हजार प्रमाण पत्र डिजिटली अपलोड किए जा चुके हैं।

विद्यार्थी अपने आधार नंबर के माध्यम से डिजिलॉकर में लॉगिन कर आसानी से अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में नामांकन, परीक्षा फॉर्म भरना और निबंधन जैसी कई प्रक्रियाएं पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी हैं, लेकिन प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण का लाभ विद्यार्थियों को अब तक पूरी तरह नहीं मिल पा रहा था।

डिजिलॉकर पर प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद यह कमी भी दूर हो गई है। यह पहल विद्यार्थियों के शैक्षणिक और रोजगार से जुड़े कार्यों को सुगम बनाएगी।

अब प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी प्रकार की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी पूर्व की तरह संबंधित महाविद्यालयों से प्राप्त करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी।