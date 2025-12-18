कोल्हान में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत, तांतनगर में आत्महत्या तो हाटगम्हरिया में डूबने से गई जान

जागरण संवाददाता, चाईबासा। कोल्हान क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में एक वृद्ध और एक युवक की मौत हो गई। पहली घटना तांतनगर ओपी क्षेत्र की है, जहां एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

वहीं दूसरी घटना हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र की है, जहां तालाब में डूबने से एक युवक की जान चली गई। दोनों घटनाओं से संबंधित इलाकों में शोक का माहौल है।

तांतनगर ओपी अंतर्गत दारा टोला दिउलीसाईं गांव निवासी 60 वर्षीय दुर्गा गागराई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार की रात वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था।

गुरुवार की अहले सुबह करीब चार बजे वह उठा और घर से बाहर निकल गया। इसके बाद गांव के समीप एक पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी का फंदा लगाकर झूल गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीण शौच के लिए खेत की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने दुर्गा गागराई को पेड़ से लटका हुआ देखा। इसके बाद गांव में इसकी सूचना फैल गई।

घटना की जानकारी तांतनगर ओपी पुलिस को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है।

दूसरी घटना हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के महतीसाईं गांव की है। यहां 29 वर्षीय सुखराम सिंकू की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर वह गांव के तालाब में स्नान करने गया था। नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

घटना के समय तालाब के पास मौजूद एक युवक ने शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब से शव बाहर निकाला।

घटना की सूचना हाटगम्हरिया थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और गुरुवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।