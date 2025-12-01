West Singhbhum News: कोल्हान आयुक्त पद 43 दिन में फिर से खाली, नेलसन बागे हुए सेवानिवृत
वेस्ट सिंहभूम से खबर है कि कोल्हान आयुक्त का पद एक बार फिर 43 दिनों में खाली हो गया है। नेल्सन बागे की सेवानिवृत्ति के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
संवाद सहयोगी, चाईबासा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नेलसन एयोन बागे 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 17 अक्टूबर 2025 को 26वें प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया था।
इस प्रकार वे केवल 43 दिन तक कोल्हान आयुक्त रहे। 1 अप्रैल 2025 को तत्कालीन कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने सात माह के अंतराल के बाद नेलस एयोन बागे को नया आयुक्त नियुक्त किया था।
अब कोल्हान आयुक्त का पद फिर से खाली हो गया है और सरकार की ओर से अभी तक नई नियुक्ति नहीं की गई है। सोमवार को कोल्हान आयुक्त कार्यालय में सेवानिवृत्त आयुक्त बागे के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने कर्मियों और परिजनों की मौजूदगी में केक काटकर एक यादगार दिन मनाया। उन्होंने कहा कि 33 वर्षों की नौकरी में उन्हें कई अनुभव और सीख मिली। उन्होंने हमेशा अपने सभी सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार और नेतृत्व किया और सरकार के आदेशों का नियमानुसार पालन किया।
विदाई समारोह में आयुक्त के सचिव अजय कुमार साहू, उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा खुशेन्द्र सोन केसरी, मनीष विश्वकर्मा, अजीत पाठक, संजीव कुमार, संदीप महतो, विष्णु रजक, संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने सभी कर्मियों का सहयोग सराहा और कहा कि भविष्य में भी उन्हें जहां जरूरत होगी, हमेशा साथ खड़े रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।