पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज कोल्हान बंद, भाजपा ने किया पुतला दहन

जागरण संवाददाता, चाईबासा । नो-एंट्री लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चम्पाई सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया है। इसी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चाईबासा पोस्ट आफिस चौक पर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया और सरकार पर तीखा हमला बोला।



पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कुजू गांव में ग्रामीणों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घटना की निंदा की और गिरफ्तार 17 ग्रामीणों से मिलने चाईबासा की ओर रवाना हुए। हालांकि, जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुजू नदी पुल पर बैरिकेडिंग कर उनके जाने से रोक दिया।



पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीचार्ज प्रशासन की नाकामी है। भाजपा ने चेतावनी दी कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।