कोल्हान में दिख रहा बंद का असर: बस परिचालन ठप, स्कूल और बाजार बंद; सड़कों में आगजनी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा में एनएच और बाईपास पर नो एंट्री लागू करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों पर सोमवार की मध्यरात्रि में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की घटना के विरोध में आज कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है।

इस बंद को आदिवासी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला है। बंद का व्यापक असर पश्चिमी सिंहभूम में देखा जा रहा है। बंद के कारण चाईबासा से रांची और जमशेदपुर जाने वाली बसों का परिचालन ठप है।

शहर में निजी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की है, जबकि कई सरकारी संस्थान भी आंशिक रूप से प्रभावित हैं। मुख्य बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं।

नोवामुंडी थाना क्षेत्र के कोटगढ़ बस स्टैंड में आंदोलनकारी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। बस स्टैंड के पास टायर जलाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

जगन्नाथपुर अनुमंडल मुख्यालय में भी कोल्हान बंद का असर दिखा। सुबह से ही चारों दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों का आवागमन ठप रहा। बाजार और दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। जैंतगढ़ में झंडा चौक पर भी ग्रामीणों ने टायर जलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।