    Jharkhand News: सिर्फ 15 दिन के लिए कोल्हान आयुक्त बनाए गए नेलसम एयोन बागे, 31 को होंगे सेवानिवृत्त

    By Sudhir PandeyEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    झारखंड में, नेलसम एयोन बागे को केवल 15 दिनों के लिए कोल्हान का आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति आश्चर्यजनक है क्योंकि वे जल्द ही, महीने के अंत में, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस अल्पकालिक नियुक्ति के बाद कोल्हान आयुक्त का पद फिर से खाली हो जाएगा।

    मात्र 15 दिन के लिए कोल्हान आयुक्त बनाए गए नेलसम एयोन बागे। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नेलसम एयोन बागे 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 17 अक्टूबर 2025 को ही 26वें प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया था।

    स्थानीय लोगों में इस कम अवधि की नियुक्ति को लेकर नाराजगी है। कई लोग इसे प्रशासनिक व्यवस्था का मज़ाक बताते हुए कह रहे हैं कि सात माह से खाली पड़े इस महत्वपूर्ण पद पर केवल 15 दिनों के लिए पदस्थापन का कोई औचित्य नहीं है।

    31 अप्रैल 2025 में तत्कालीन कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार ने सात माह के अंतराल के बाद नया आयुक्त नियुक्त किया, लेकिन वह भी मात्र 15 दिनों के लिए। इससे पहले इस पद पर सात माह तक कोई अधिकारी नहीं था।

    कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले आते हैं। आयुक्त पद लंबे समय तक खाली रहने से विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। खासकर राजस्व संग्रहण, लीज नवीनीकरण और विभिन्न परमिट संबंधी कार्य ठप पड़े हैं।

    अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि प्रमंडल में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे जनहित से जुड़े कई योजनाओं और परियोजनाओं पर भी असर पड़ा है।

    आयुक्त के स्तर के कई कार्य सचिव के द्वारा निपटाए जा रहे हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और तीनों जिलों में विकास कार्य संबंधित निर्णय नहीं किए जा पा रहे हैं।

    आयुक्त जिला प्रशासन और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं, और उनका मुख्य कार्य जिला विकास कार्यों को प्रमंडल स्तर पर मानिटर करना और उपायुक्तों के साथ बैठक कर निर्णय लेना है।

    स्थानीय लोग प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि अगली नियुक्ति में इस महत्वपूर्ण पद पर स्थायी और दीर्घकालीन अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि कोल्हान प्रमंडल के विकास और जनहित कार्य सुचारू रूप से जारी रह सकें।

    कोल्हान प्रमंडल के आयुक्तों की सूची (2003–2025)

    क्रमांक आयुक्त का नाम कार्यकाल
    1. जे. मुनिगला 17 अक्टूबर 2003 – 18 मई 2004
    2. चिंतु नायक 29 जुलाई 2004 – 20 अगस्त 2005
    3. बीके त्रिपाठी 25 अगस्त 2005 – 20 जून 2008
    4. निधि खरे 20 जून 2008 – 30 जुलाई 2008
    5. मोहनलाल राय 5 अगस्त 2008 – 31 अगस्त 2008
    6. शीला किस्कु रपाज 14 अक्टूबर 2008 – 2 फरवरी 2009
    7. सुरेन्द्र सिंह मीणा 2 फरवरी 2009 – 1 फरवरी 2010
    8. शीला किस्कु रपाज 1 फरवरी 2010 – 26 जून 2010
    9. महेश प्रसाद सिन्हा 26 जून 2010 – 30 जून 2010
    10. शीला किस्कु रपाज 12 जुलाई 2010 – 23 सितंबर 2010
    11. अविनाश कुमार 23 सितंबर 2010 – 20 अगस्त 2011
    12. सुरेन्द्र सिंह 20 अगस्त 2011 – 15 अक्टूबर 2011
    13. अविनाश कुमार 15 अक्टूबर 2011 – 1 मार्च 2013
    14. राकेश कुमार 2 मार्च 2013 – 31 जुलाई 2013
    15. अलोक गोयल 13 सितंबर 2013 – 17 फरवरी 2015
    16. अरुण 18 फरवरी 2015 – 25 जून 2016
    17. डा. प्रदीप कुमार 25 जून 2016 – 19 जून 2017
    18. दिनेश चंद्र मिश्रा 19 जून 2017 – 7 जुलाई 2017
    19. ब्रजमोहन कुमार 8 जुलाई 2017 – 12 फरवरी 2018
    20. प्रमोद कुमार गुप्ता 12 फरवरी 2018 – 30 अप्रैल 2018
    21. विजय कुमार सिंह 11 जून 2018 – 31 अगस्त 2019
    22. बीरेंद्र भूषण 16 अक्टूबर 2019 – 15 जुलाई 2020
    23. डा. मनीष रंजन 15 जुलाई 2020 – 1 जून 2021
    24. मनोज कुमार 16 नवंबर 2021 – 6 मार्च 2024
    25. हरी कुमार केशरी 6 मार्च 2024 – 31 अप्रैल 2025
    26 नेलसम एयोन बागे 17 अक्टूबर 2025 – 31 अक्टूबर 2025