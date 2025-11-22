Language
    Jharkhand News: ई-रिक्शा पर पलट गया लौह अयस्क से लदा डंपर, दो की मौत; पांच घायल

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    झारखंड में एक दर्दनाक हादसे में, लोहे से भरा एक डंपर ई-रिक्शा पर पलट गया, जिससे दो लोगों की जान चली गई और पांच घायल हो गए। दुर्घटना चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर गेट के पास हुई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। सरायकेला जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। चाईबासा–हाता मुख्य मार्ग पर राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर गेट के पास लौह अयस्क (आयरन ओर) से लदा डंपर ई-रिक्शा पर पलट गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं।

    बताया जा रहा है कि मरने वालों में ई-रिक्शा का चालक भी शामिल हो सकता है। घायलों को बाहर निकालने का काम जारी है। उन्हें इलाज के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। आशंका है कि डंपर के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं।

    जानकारी के अनुसार, रुंगटा माइंस का लौह अयस्क लेकर डंपर प्लांट में जा रहा था। तभी सुबह करीब 5.30 बजे यह हादसा हो गया। रुंगटा प्लांट के समीप इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि डंपर पलटने की मुख्य वजह क्या थी।

    कुछ लोगों का कहना है कि प्लांट के प्रवेश मार्ग पर सड़क उबड़-खाबड़ है, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया था। इस दुर्घटना की वजह से चाईबासा -हाता रोड पर जाम लग गया है।