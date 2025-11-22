Jharkhand News: ई-रिक्शा पर पलट गया लौह अयस्क से लदा डंपर, दो की मौत; पांच घायल

जागरण संवाददाता, चाईबासा। सरायकेला जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। चाईबासा–हाता मुख्य मार्ग पर राजनगर थाना क्षेत्र के चालियामा स्थित रुंगटा प्लांट के 5 नंबर गेट के पास लौह अयस्क (आयरन ओर) से लदा डंपर ई-रिक्शा पर पलट गया, जिससे दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि मरने वालों में ई-रिक्शा का चालक भी शामिल हो सकता है। घायलों को बाहर निकालने का काम जारी है। उन्हें इलाज के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। आशंका है कि डंपर के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, रुंगटा माइंस का लौह अयस्क लेकर डंपर प्लांट में जा रहा था। तभी सुबह करीब 5.30 बजे यह हादसा हो गया। रुंगटा प्लांट के समीप इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि डंपर पलटने की मुख्य वजह क्या थी।