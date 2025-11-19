Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, चाईबासा व चक्रधरपुर में जारी हुआ वार्डवार पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा

    By Sudhir PandeyEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:04 PM (IST)

    झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषदों के वार्डों के लिए पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा जारी किया है। यह डेटा आरक्षण निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चाईबासा-चक्रधरपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मी

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और नगर विकास एवं आवास विभाग की पूर्व अधिसूचना के आधार पर नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग- अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II- की जनसंख्या का विस्तृत निकायवार और वार्डवार आंकड़ा जारी कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह डेटा विशेष तौर पर आरक्षण निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक चाईबासा नगर परिषद के 21 वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 18,242 और पिछड़ा वर्ग-II की 5,262 आबादी हैं।

    इसी प्रकार चक्रधरपुर नगर परिषद में 23 वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 21013 और पिछड़ा वर्ग-II के 3219 जनसंख्या है। विभाग ने साफ किया है कि ये आंकड़े केवल नगर निकाय चुनाव हेतु मान्य होंगे और इन्हीं को आधार बनाकर आरक्षण तय किया जाएगा।

    अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं। रोस्टर घोषित होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस वार्ड को किस श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके बाद चुनाव की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।

    चाईबासा नगर परिषद : वार्डवार पिछड़ा वर्ग की आबादी

    वार्ड संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I पिछड़ा वर्ग-II
    1 828 248
    2 416 203
    3 215 110
    4 150 367
    5 612 175
    6 1379 100
    7 984 233
    8 1954 54
    9 1289 266
    10 1206 189
    11 1788 0
    12 1152 329
    13 740 117
    14 1108 298
    15 852 508
    16 869 417
    17 481 666
    18 660 115
    19 501 443
    20 615 127
    21 443 297
    कुल 18,242 5,262

    चक्रधरपुर नगर परिषद: पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या

    वार्ड संख्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग
    1 1,507 18
    2 648 296
    3 897 164
    4 808 903
    5 1,451 142
    6 2,020 176
    7 729 308
    8 1,098 167
    9 1,272 80
    10 959 289
    11 493 137
    12 437 50
    13 479 56
    14 373 61
    15 599 67
    16 316 44
    17 646 129
    18 2,187 34
    19 2,198 1
    20 415 28
    21 241 75
    22 635 0
    23 605 4
    कुल योग 21,013 3,219