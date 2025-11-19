झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, चाईबासा व चक्रधरपुर में जारी हुआ वार्डवार पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा
झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषदों के वार्डों के लिए पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा जारी किया है। यह डेटा आरक्षण निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग के आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं, जिसके बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। झारखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और नगर विकास एवं आवास विभाग की पूर्व अधिसूचना के आधार पर नगरपालिकाओं में पिछड़ा वर्ग- अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II- की जनसंख्या का विस्तृत निकायवार और वार्डवार आंकड़ा जारी कर दिया है।
यह डेटा विशेष तौर पर आरक्षण निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक चाईबासा नगर परिषद के 21 वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 18,242 और पिछड़ा वर्ग-II की 5,262 आबादी हैं।
इसी प्रकार चक्रधरपुर नगर परिषद में 23 वार्डों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 21013 और पिछड़ा वर्ग-II के 3219 जनसंख्या है। विभाग ने साफ किया है कि ये आंकड़े केवल नगर निकाय चुनाव हेतु मान्य होंगे और इन्हीं को आधार बनाकर आरक्षण तय किया जाएगा।
अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं। रोस्टर घोषित होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस वार्ड को किस श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके बाद चुनाव की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है।
चाईबासा नगर परिषद : वार्डवार पिछड़ा वर्ग की आबादी
|वार्ड संख्या
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I
|पिछड़ा वर्ग-II
|1
|828
|248
|2
|416
|203
|3
|215
|110
|4
|150
|367
|5
|612
|175
|6
|1379
|100
|7
|984
|233
|8
|1954
|54
|9
|1289
|266
|10
|1206
|189
|11
|1788
|0
|12
|1152
|329
|13
|740
|117
|14
|1108
|298
|15
|852
|508
|16
|869
|417
|17
|481
|666
|18
|660
|115
|19
|501
|443
|20
|615
|127
|21
|443
|297
|कुल
|18,242
|5,262
चक्रधरपुर नगर परिषद: पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या
|वार्ड संख्या
|अत्यंत पिछड़ा वर्ग
|पिछड़ा वर्ग
|1
|1,507
|18
|2
|648
|296
|3
|897
|164
|4
|808
|903
|5
|1,451
|142
|6
|2,020
|176
|7
|729
|308
|8
|1,098
|167
|9
|1,272
|80
|10
|959
|289
|11
|493
|137
|12
|437
|50
|13
|479
|56
|14
|373
|61
|15
|599
|67
|16
|316
|44
|17
|646
|129
|18
|2,187
|34
|19
|2,198
|1
|20
|415
|28
|21
|241
|75
|22
|635
|0
|23
|605
|4
|कुल योग
|21,013
|3,219
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।