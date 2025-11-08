गौरव की मशाल से जगमगाया जगन्नाथपुर, झारखंड जागरण गौरव यात्रा ने जगाई नई चेतना

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर । पश्चिमी सिंहभूम का शांत, संस्कृति-समृद्ध नगर जगन्नाथपुर शनिवार की सुबह एक नई ऊर्जा से भर उठा। सूरज की पहली किरणों के साथ ही गलियों में झारखंड जागरण गौरव यात्रा की गूंज फैल गई।

झारखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर दैनिक जागरण परिवार द्वारा आयोजित युवा झारखंड कार्यक्रम के तहत यह यात्रा यहां पहुंची तो पूरा शहर उल्लास और उत्साह से सराबोर हो उठा।

सुबह करीब आठ बजे जैसे ही गौरव यात्रा का काफिला जगन्नाथपुर मुख्य चौक और सिंह मार्केट परिसर में पहुंचा, वहां का माहौल उत्सव में बदल गया। ग्रामीणों, स्कूली छात्रों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।