सोनुवा में रजत जयंती वर्ष में झारखंड गौरव यात्रा ने जगाई एकता की मशाल
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा प्रखंड में दैनिक जागरण द्वारा झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में की गई। सोनुवा बाजार से शुरू हुई इस यात्रा में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और 'जय झारखंड' के नारे लगाए। यात्रा का उद्देश्य झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और एकता का संदेश फैलाना था।
संवाद सूत्र, सोनुवा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट अनुमंडल अंतर्गत सोनुवा प्रखंड शनिवार को झारखंड गौरव यात्रा के उत्साह से सराबोर रहा। झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण की पहल पर यह गौरव यात्रा आयोजित की गई।
यात्रा का शुभारंभ सोनुवा बाजार से हुआ, जहां पूर्व विधायक सह भाजपा नेता गुरूचरण नायक, सोनुवा थाना प्रभारी शशिबाला भेंगरा, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सागर महतो और भाजपा प्रखंड अध्यक्ष केदारनाथ नायक ने संयुक्त रूप से मशाल प्रज्वलित कर यात्रा को रवाना किया।
मशाल प्रज्वलन के साथ यात्रा सोनुवा के प्रधान बस्ती, ओड़िया बस्ती, चेकनाका, चांदनी चौक और ब्लॉक कॉलोनी से होती हुई निश्चिंतपुर मैदान तक पहुंची। पूरे मार्ग में लोगों ने झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और एकता का संदेश देते हुए उत्साहपूर्वक भागीदारी की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।