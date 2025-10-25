12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, पांच युवकों ने इंसानियत को किया शर्मसार
बदहवास हालत में बच्ची घर पहुंची :
अत्यधिक रक्तस्राव के कारण बच्ची की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वह किसी तरह बदहवास हालत में घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई। सूचना मिलने पर गांव के मानकी दीपक लागुरी ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को खबर दी। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अविनाश हेंब्रम और एसडीपीओ राफेल मुर्मू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों मुंडूई गांव का देशराज सरदार (28), छोटराय सरदार (30), मनोज सरदार (32) और कंदरकोड़ा गांव निवासी रवि सरदार (32) को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। आरोपितों में एक रवि सरदार की तीन पत्नियां है।
आरोपियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज:
सदर अस्पताल चाईबासा में भी उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मानकी दीपक लागुरी ने कहा कि सभी आरोपित अपराधी चरित्र के हैं। आये दिन चोरी समेत अन्य आपराधिक घटना में शामिल रहते हैं, लेकिन 12 साल की छोटी बच्ची के साथ जिस प्रकार जघन्य अपराध किया है, इसके लिए सभी को कठोर दण्ड दिया जाये।
इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांचवें आरोपित की तलाश जारी है। इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जायेगा। सभी के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- राफेल मुर्मू, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जगन्नाथपुर।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।