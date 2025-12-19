जमशेदपुर का युवक हथियार सप्लाई करते गिरफ्तार, चाईबासा पुलिस ने बरामद की पिस्टल और दर्जनों जिंदा कारतूस

जागरण संवाददाता, चाईबासा। बड़ाजामदा ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती कांड से जुड़े हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मा माइंस निवासी करण कुमार महतो (24) के रूप में हुई है। उसके पास से देसी कट्टा, स्वचलित पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम को 19 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि अक्टूबर माह में बड़ाजामदा निवासी अनिल चौरसिया के घर हुई डकैती कांड में प्रयुक्त हथियार एक युवक द्वारा बड़ाजामदा लाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त डकैती में 2.5 लाख रुपये नकद, करीब 90 हजार रुपये का सोने का ब्रेसलेट और लगभग 80 हजार रुपये की सोने की चेन की लूट हुई थी। इस संबंध में गुवा (बड़ाजामदा ओपी) थाना कांड संख्या 45/25, दिनांक 14 अक्तूबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था।

बस स्टैंड से दबोचा गया आरोपी सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ाजामदा बस स्टैंड से करण कुमार महतो को धर दबोचा।

पूछताछ में सामने आया कि वह डकैती कांड में जेल भेजे गए जमशेदपुर निवासी दीपक महतो का भतीजा है और हथियार व कारतूस वांछित आरोपी बड़ाजामदा निवासी राजू लोहार को देने आया था। ये सामान हुआ बरामद एक सिल्वर रंग का देशी कट्टा

एक स्टील रंग का स्वचलित पिस्टल

दो खाली मैगजीन

7.65 एमएम के 41 जिंदा कारतूस

9 एमएम के 10 जिंदा कारतूस

8 एमएम के 9 जिंदा कारतूस

एक काले रंग का आईफोन मोबाइल (सिम नंबर– 9123122728) पहले ही जेल जा चुके हैं पांच आरोपी पुलिस के अनुसार, इस डकैती कांड में पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हथियार सप्लाई से जुड़े इस नए खुलासे के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ी खंगालने में जुट गई है।