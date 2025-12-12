Jallianwala Bagh Express: जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव, रेलवे ने जारी की टाइम टेबल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। Railway News: चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18103 टाटानगर - अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का नाॅदर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की और सहारनपुर स्टेशनों में आगमण और प्रस्थान के समय सारणी में संशोधन कर 10 दिसंबर से इसे लागू कर दिया है।