Jallianwala Bagh Express: जलियांवाला बाग एक्सप्रेस के समय में हुआ बदलाव, रेलवे ने जारी की टाइम टेबल
चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से प्रस्थान करने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस (Jallianwala Bagh Express) के बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की और सहारनपुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। Railway News: चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 18103 टाटानगर - अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का नाॅदर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले बरेली, मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की और सहारनपुर स्टेशनों में आगमण और प्रस्थान के समय सारणी में संशोधन कर 10 दिसंबर से इसे लागू कर दिया है।
इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के सहायक ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर स्वरूप सेन ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार...
- 10 दिसंबर से ट्रेन नंबर 18103 टाटानगर - अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस टाटानगर स्टेशन से रात 08:30 बजे रवाना होगी।
- दूसरे दिन बरेली स्टेशन शाम 07:20 -शाम 07:22 बजे
- तीसरे दिन मुरादाबाद स्टेशन रात 08:50 बजे - रात 09:00 बजे
- लक्सर स्टेशन रात 11:13 बजे - रात 11:15 बजे
- रुड़की स्टेशन रात 11:38 बजे - रात 11:40 बजे और सहारनपुर स्टेशन रात 12:35 बजे - रात 12:40 बजे एवं अमृतसर स्टेशन सुबह 06:30 बजे पहुंचेगी।
ज्ञात हो कि टाटानगर-अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस इन स्टेशनों में आगमण और प्रस्थान के समय में 10 मिनट का बदलाव रेलवे के द्वारा किया गया है।
