संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों को निशाना बनाकर की जा रही चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मालुका पंचायत अंतर्गत पाताहातु गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहां चोरों ने गुरुवार देर रात कार्यालय का ताला तोड़कर बच्चों के मिड-डे मील के लिए रखी गई खाद्य सामग्री की चोरी कर ली।

चोरी की जानकारी शुक्रवार सुबह तब सामने आई, जब विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक कुशनु जारिका स्कूल पहुंचे। उन्होंने देखा कि कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर रखे सामान इधर-उधर बिखरे पड़े हैं।

मिड-डे मील का चावल आंशिक रूप से बाहर बिखरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चोर दो बोरा चावल, दो लीटर सरसों तेल, दो किलोग्राम गुड़, 500 ग्राम हल्दी, 500 ग्राम मसाला समेत अन्य खाद्य सामग्री चोरी कर ले गए हैं।



घटना की सूचना मिलते ही शिक्षक ने विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों को जानकारी दी। इसके बाद सभी लोग विद्यालय पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

मौके पर आयोजित शिक्षक-अभिभावक बैठक में इस घटना की कड़ी निंदा की गई और इसे बच्चों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया गया। अभिभावकों ने कहा कि चोरों ने पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के भोजन तक को नहीं बख्शा।



शुक्रवार को शिक्षक कुशनु जारिका ने जगन्नाथपुर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिक विद्यालय पाताहातु में हुई चोरी की घटना की जानकारी दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की। आवेदन में विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों के हस्ताक्षर भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते 18 दिसंबर को ही विद्यालय कार्यालय में नया ताला लगाया गया था, जिसे चोरों ने तोड़ दिया। बताया जाता है कि यह पहली घटना नहीं है। हाल ही में प्रखंड मुख्यालय के मेन रोड किनारे स्थित राजकीय रस्सेल प्लस टू उच्च विद्यालय में भी कार्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने टैबलेट, लैपटॉप और अन्य सामान चोरी कर लिया था।

इसकी प्राथमिकी थाना में दर्ज कराई गई है। इसके अलावा मालुका पंचायत के ही प्राथमिक विद्यालय जिन्तुगाड़ा और जगन्नाथपुर के उत्क्रमित विद्यालय ढीपासाई से तड़ित चालक के महत्वपूर्ण उपकरण भी चोरी हो चुके हैं।



इतना ही नहीं, इससे पहले मोंगरा गांव के चोटोसाई टोला में दिनदहाड़े एक घर में चोरी और पोखरिया गांव की राशन दुकान में चोरी का प्रयास भी किया जा चुका है। लगातार हो रही इन घटनाओं से क्षेत्र में भय का माहौल है।





