    गोइलकेरा स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू, 1 मिनट तक रुकेगी ट्रेन

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    वेस्ट सिंहभूम जिले के गोइलकेरा स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू हो गया है। अब यह ट्रेन गोइलकेरा स्टेशन पर 1 मिनट के लिए रुकेगी, जिससे स्थानी ...और पढ़ें

    गोइलकेरा रेलवे स्टेशन

    रूपेश कुमार विक्की, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कोरोना काल के पांच वर्ष बाद 21 दिसंबर से चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन नंबर 22861-22862 हावड़ा - कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा। 

    इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। 

    चार दिन सुबह 11:51 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी 

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर से ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा - कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन सुबह 11:51 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी और एक मिनट का स्टॉपेज के बाद इस्पात एक्सप्रेस सुबह 11:52 बजे कंटाबांजी के लिए प्रस्थान कर जाएगी। 

    जबकि 21 दिसंबर से ट्रेन नंबर 22862 कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस सप्ताह के चार दिन दोपहर 12:06 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी और एक मिनट का स्टॉपेज के बाद दोपहर 12:07 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी। 

    कोरोना महामारी के बाद ट्रेन परिचालन व्यवस्था में बदलाव

    मालूम रहे कि कोरोना काल से पहले गोइलकेरा स्टेशन में इस्पात एक्सप्रेस का नियमित ठहराव गोइलकेरा में होता था। कोरोना महामारी के बाद ट्रेन परिचालन व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस्पात एक्सप्रेस को दो नंबरों में विभाजित कर सप्ताह में अलग-अलग दिनों में चलाया जाने लगा। सप्ताह में तीन दिन ट्रेन 12871 -12872 हावड़ा - टिटिलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव गोइलकेरा में होता था। पर सप्ताह में चार दिन चलने वाली ट्रेन नंबर 22861-22862 हावड़ा - कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव गोइलकेरा में नहीं होता था। 

    इस्पात एक्सप्रेस ठहराव को मंजूरी देने की घोषणा

    विगत दिनों संसद के शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद जोबा माझी के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस ठहराव को मंजूरी देने की घोषणा की। इसक बाद ही दक्षिण पूर्व रेलवे ने 19 दिसंबर को अधिसूचना पत्र जारी कर कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस का गोइलकेरा में ठहराव की समय सारणी जारी कर दिया है।