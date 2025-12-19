गोइलकेरा स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू, 1 मिनट तक रुकेगी ट्रेन

रूपेश कुमार विक्की, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कोरोना काल के पांच वर्ष बाद 21 दिसंबर से चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले गोइलकेरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन नंबर 22861-22862 हावड़ा - कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर श्रीनिवास सामंत ने अधिसूचना पत्र जारी कर दिया है। चार दिन सुबह 11:51 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर से ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा - कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन सुबह 11:51 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी और एक मिनट का स्टॉपेज के बाद इस्पात एक्सप्रेस सुबह 11:52 बजे कंटाबांजी के लिए प्रस्थान कर जाएगी।

जबकि 21 दिसंबर से ट्रेन नंबर 22862 कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस सप्ताह के चार दिन दोपहर 12:06 बजे गोइलकेरा स्टेशन पहुंचेगी और एक मिनट का स्टॉपेज के बाद दोपहर 12:07 बजे हावड़ा के लिए रवाना होगी। कोरोना महामारी के बाद ट्रेन परिचालन व्यवस्था में बदलाव मालूम रहे कि कोरोना काल से पहले गोइलकेरा स्टेशन में इस्पात एक्सप्रेस का नियमित ठहराव गोइलकेरा में होता था। कोरोना महामारी के बाद ट्रेन परिचालन व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस्पात एक्सप्रेस को दो नंबरों में विभाजित कर सप्ताह में अलग-अलग दिनों में चलाया जाने लगा। सप्ताह में तीन दिन ट्रेन 12871 -12872 हावड़ा - टिटिलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव गोइलकेरा में होता था। पर सप्ताह में चार दिन चलने वाली ट्रेन नंबर 22861-22862 हावड़ा - कंटाबांजी- हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव गोइलकेरा में नहीं होता था।