कोरोना काल के बाद गोइलकेरा में होगा इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव बहाल, रेलमंत्री ने दी सहमति

संवाद सूत्र, गोइलकेरा। झारखंड में गोइलकेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22861-22862 हावड़ा-कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव जल्द ही शुरू होने जा रहा है। बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद जोबा माझी के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए इस ठहराव को मंजूरी देने की घोषणा की।



सांसद जोबा माझी ने रेल मंत्री से आग्रह किया था कि कोविड-19 से पहले इस्पात एक्सप्रेस का नियमित ठहराव गोइलकेरा में होता था। महामारी के बाद ट्रेन परिचालन व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस्पात एक्सप्रेस को दो नंबरों में विभाजित कर सप्ताह में अलग-अलग दिनों में चलाया जाने लगा। तीन दिन 12871-12872, और चार दिन 22861-22862 का परिचालन होता था।



यही बदलाव यात्रियों की परेशानी का कारण बना, क्योंकि नई संख्या वाली ट्रेन 22861-22862 का ठहराव गोइलकेरा में बहाल नहीं किया गया। इससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और महीनों तक उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। मामले के संज्ञान में आने पर सांसद जोबा माझी ने दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल कार्यालय को पत्र लिखकर ठहराव पुनर्बहाल करने की मांग की, लेकिन स्थिति अपरिवर्तित रही।



आखिरकार संसद में उठाए गए सवाल के बाद रेल मंत्री ने सहमति जताते हुए गोइलकेरा स्टेशन पर 22861-22862 इस्पात एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर ठहराव शुरू कर देगा।