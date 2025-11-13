RAIL : ISPAT एक्सप्रेस अब जूनागढ़ रोड तक दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी, जानिए नई समय सारिणी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेन 12871/12872 हावड़ा-टिटलागढ़-हावड़ा इस्पात सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन अब ओडिशा के जूनागढ़ रोड स्टेशन तक किया जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (कोचिंग) विवेक कुमार सिन्हा ने अधिसूचना जारी कर नई समय सारणी भी जारी कर दी है। हालांकि रेलवे बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जूनागढ़ रोड तक विस्तार की शुरुआत किस तारीख से होगी। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि परिचालन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12871 हावड़ा–टिटलागढ़–जूनागढ़ रोड इस्पात एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन हावड़ा स्टेशन से सुबह 06:30 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरते हुए शाम 07:35 बजे टिटलागढ़, रात 08:00 बजे केसिंगा, 08:35 बजे लांजीगढ़ रोड, 09:45 बजे भवानीपटना और 10:35 बजे जूनागढ़ रोड स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 12872 जूनागढ़ रोड–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस जूनागढ़ रोड स्टेशन से अहले सुबह 02:15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन 03:00 बजे भवानीपटना, 03:55 बजे लांजीगढ़ रोड, 04:48 बजे केसिंगा, 05:05 बजे टिटलागढ़ पहुंचने के बाद चक्रधरपुर मंडल होते हुए शाम 06:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

समय और कोच संरचना में बदलाव नहीं

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन का मौजूदा समय-सारणी और कोच संरचना पहले जैसी ही रहेगी। केवल इसका टर्मिनस स्टेशन अब टिटलागढ़ से बढ़कर जूनागढ़ रोड हो जाएगा।

इस तरह ट्रेन का संचालन हावड़ा से जूनागढ़ रोड और वापसी में जूनागढ़ रोड से हावड़ा तक किया जाएगा। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है।

लंबे समय से जूनागढ़ रोड तक इस्पात एक्सप्रेस के विस्तार की मांग की जा रही थी। अब यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। इससे व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई दिशा मिलेगी।

आसनसोल-हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस में लगेगा जनरल कोच

दक्षिण पूर्व रेलवे ने आसनसोल-हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन के कोच संरचना को संशोधित कर चलाने की घोषणा कर दी है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार आज से लेकर 01 जनवरी 2026 तक आसनसोल से प्रस्थान करने वाली ट्रेन 13513 आसनसोल-हटिया एक्सप्रेस में लगने वाले तीन जनरल चेयर कार कोच को हटा कर उसके स्थान में तीन जनरल काेच लगा कर चलाया जाएगा।

वहीं आज से लेकर 01 जनवरी तक हटिया से रवाना होने वाली ट्रेन 13514 हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन में लगने वाले तीन जनरल चेयर कार कोच को हटा कर उसके स्थान में तीन जनरल काेच लगा कर चलाया जाएगा। इस प्रकार आसनसोल-हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस में जनरल के 09 कोच लगे होंगे। जिसमें से तीन जनरल कोच में यात्री आरक्षण कर यात्रा कर सकेंगे।