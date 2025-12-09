Indigo Flight रद, फंसे यात्रियों के लिए राहत: हावड़ा-मुंबई के बीच 11 और 13 दिसंबर को चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। इंडिगो फ्लाइट के रद होने से फंसे यात्रियों को राहत देने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा-सीएसएमटी मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने 11 और 13 दिसंबर को इन दो विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है, जो चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेंगी। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 11 दिसंबर को ट्रेन संख्या 02870 हावड़ा-सीएसएमटी मुंबई स्पेशल चलाई जाएगी। यह ट्रेन हावड़ा स्टेशन से दोपहर 1:55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन रात 11:45 बजे सीएसएमटी मुंबई पहुंचेगी।

वहीं 13 दिसंबर को ट्रेन संख्या 02869 सीएसएमटी मुंबई-हावड़ा स्पेशल का परिचालन होगा। यह ट्रेन सुबह 11:05 बजे सीएसएमटी मुंबई से रवाना होकर अगले दिन रात 8:55 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेनों का विस्तृत ठहराव भी जारी किया है। दोनों दिशाओं में ट्रेनें हावड़ा, खड़गपुर, टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, बडनेरा, अकोला, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण और सीएसएमटी मुंबई स्टेशनों पर रुकेंगी।



फ्लाइट रद होने के कारण विभिन्न शहरों में फंसे यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेनें बड़ी राहत साबित होंगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती जरूरत और स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।



दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे टिकट बुकिंग और यात्रा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों को समय पर जांच लें, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।