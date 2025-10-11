पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 900 लीटर अवैध महुआ शराब और 8 हजार किलो जावा नष्ट

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर(पश्चिमी सिंहभूम)। अवैध देशी शराब की चुलाई और व्यापार पर रोक लगाने के उद्देश्य से जगन्नाथपुर पुलिस ने सीमावर्ती राज्य ओडिशा के चंपुआ एक्साइज विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया।

इस दौरान थाना क्षेत्र के ग्राम गुटूसाई, बुरूहातु और खुटियापदा में छापेमारी की गई। अभियान के क्रम में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 8000 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और 900 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया।