चाईबासा में उत्पाद विभाग की छापामारी, अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिला के झींकपानी थाना अंतर्गत चडाबासा गांव से उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त किया। जिसमें सैकड़ो लीटर तैयार अवैध शराब, रैपर, ढक्कन, खाली बोतल, स्प्रीट समेत अन्य भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में जानकारी देते हुए चाईबासा उत्पादन आयुक्त अरविंद कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर झींकपानी थाना अंतर्गत चाडाबासा गांव में गुरुवार सुबह 4 बजे उत्पाद विभाग की टीम छापामारी करने पहुंची। काफी खोजबीन के बाद एक पुराने घर में अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री के रूप में बरामद किया गया। वहां से 101 पेटी तैयार अवैध शराब, 500 लीटर अवैध शराब बनाने के लिए रखा स्प्रिट, हजारों खाली बोतल, ढक्कन, रैपर आदि बरामद की गई।

अवैध शराब बरामद। सभी सामग्री को जब्त कर कार्यालय लाया गया। हालांकि, मिनी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन उनके मालिक का पता लगाया जा रहा है जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टा मनोज साहनी और हरीश बेहरा नामक व्यक्ति की जानकारी मिली है। उनको गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चाईबासा जिला में किसी भी हालत में अवैध शराब का संचालन नहीं करने दिया जाएगा। विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, आज जो अवैध शराब बरामद किया गया है उन्हें बाजार में ही बेचा जाने वाले था और लोगों को पूरी तरह जहर पिलाया जाने वाला था।