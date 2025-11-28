मनोहरपुर सारंडा के जंगल में पत्ता तोड़ने गई थीं महिलाएं, IED ब्लास्ट में 1 की मौत और 2 घायल

जागरण संवाददाता, मोहनपुर। झारखंड में मनोहरपुर सारंडा के कोलभोंगा में आईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, वहीं दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।

ये तीनों महिलाएं कोलभोंगा गांव की हैं। सभी पत्ता तोड़ने जंगल गई थीं। दोपहर के लगभग 2 बजे IED की चपेट में आ गई।

इस विस्फोट में कोलभोंगा गांव की फूलों धनवार (18) की मौत हो गई है। वहीं, सलामी कुंडलना (28) और बरसी धनवार (35) गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

ब्लास्ट में घायल महिलाएं।

