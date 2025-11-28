मनोहरपुर सारंडा के जंगल में पत्ता तोड़ने गई थीं महिलाएं, IED ब्लास्ट में 1 की मौत और 2 घायल
झारखंड के मनोहरपुर सारंडा के कोलभोंगा में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पत्ता तोड़ने जंगल गई एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गईं। मृतकों में कोलभोंगा गांव की फूलों धनवार शामिल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, मोहनपुर। झारखंड में मनोहरपुर सारंडा के कोलभोंगा में आईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, वहीं दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।
ये तीनों महिलाएं कोलभोंगा गांव की हैं। सभी पत्ता तोड़ने जंगल गई थीं। दोपहर के लगभग 2 बजे IED की चपेट में आ गई।
इस विस्फोट में कोलभोंगा गांव की फूलों धनवार (18) की मौत हो गई है। वहीं, सलामी कुंडलना (28) और बरसी धनवार (35) गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।
ब्लास्ट में घायल महिलाएं।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।