    मनोहरपुर सारंडा के जंगल में पत्ता तोड़ने गई थीं महिलाएं, IED ब्लास्ट में 1 की मौत और 2 घायल

    By Dinesh SharmaEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:07 PM (IST)

    झारखंड के मनोहरपुर सारंडा के कोलभोंगा में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पत्ता तोड़ने जंगल गई एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गईं। मृतकों में कोलभोंगा गांव की फूलों धनवार शामिल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोहनपुर। झारखंड में मनोहरपुर सारंडा के कोलभोंगा में आईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, वहीं दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।

    ये तीनों महिलाएं कोलभोंगा गांव की हैं। सभी पत्ता तोड़ने जंगल गई थीं। दोपहर के लगभग 2 बजे IED की चपेट में आ गई।

    इस विस्फोट में कोलभोंगा गांव की फूलों धनवार (18) की मौत हो गई है। वहीं, सलामी कुंडलना (28) और बरसी धनवार (35) गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

    IED BLAST (1)

    ब्लास्ट में घायल महिलाएं।

