सारंडा जंगल में IED BLAST: माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विस्फोट, सीआरपीएफ डॉग ने दी जान, जवान घायल
पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के खिलाफ अभियान में आईईडी विस्फोट हुआ। विस्फोट में सीआरपीएफ का एक खोजी कुत्ता शहीद हो गया और उसका हैंडलर घायल हो गया। घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शनिवार को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट हुआ। इस घटना में सीआरपीएफ का एक श्वान (डॉग) मौके पर ही बलिदान हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया।
कांबिंग ऑपरेशन चलाने के दौरान हुआ विस्फोट
बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भेजा
घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि किसी अन्य आईईडी की संभावना को खत्म किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, माओवादी अक्सर इस तरह के ब्लास्ट के जरिए सुरक्षाबलों को निशाना बनाने और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं।
