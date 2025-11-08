Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारंडा जंगल में IED BLAST: माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विस्फोट, सीआरपीएफ डॉग ने दी जान, जवान घायल

    By Sudhir Pandey Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:09 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में माओवादियों के खिलाफ अभियान में आईईडी विस्फोट हुआ। विस्फोट में सीआरपीएफ का एक खोजी कुत्ता शहीद हो गया और उसका हैंडलर घायल हो गया। घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीआरपीएफ का श्वान (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शनिवार को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट हुआ। इस घटना में सीआरपीएफ का एक श्वान (डॉग) मौके पर ही बलिदान हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांबिंग ऑपरेशन चलाने के दौरान हुआ विस्फोट

    घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र के घने जंगल इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी माओवादियों की गतिविधियों की तलाश में कांबिंग ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान टीम को निशाना बनाकर लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हुआ। 
     
    विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के डॉग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल सीआरपीएफ जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया है।
     
    पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांबिंग ऑपरेशन के दौरान विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

    बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भेजा

    विस्फोट के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है ताकि विस्फोटक के प्रकार और सक्रियता की जांच की जा सके। प्रारंभिक अनुमान है कि यह ब्लास्ट माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर बम से हुआ होगा।

    घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि किसी अन्य आईईडी की संभावना को खत्म किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, माओवादी अक्सर इस तरह के ब्लास्ट के जरिए सुरक्षाबलों को निशाना बनाने और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं।