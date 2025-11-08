सारंडा जंगल में IED BLAST: माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान विस्फोट, सीआरपीएफ डॉग ने दी जान, जवान घायल

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में शनिवार को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट हुआ। इस घटना में सीआरपीएफ का एक श्वान (डॉग) मौके पर ही बलिदान हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया।

कांबिंग ऑपरेशन चलाने के दौरान हुआ विस्फोट

घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र के घने जंगल इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी माओवादियों की गतिविधियों की तलाश में कांबिंग ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान टीम को निशाना बनाकर लगाया गया आईईडी ब्लास्ट हुआ।

विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ के डॉग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल सीआरपीएफ जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया है।

पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कांबिंग ऑपरेशन के दौरान विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी जवान सुरक्षित हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।

बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भेजा

विस्फोट के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेजा गया है ताकि विस्फोटक के प्रकार और सक्रियता की जांच की जा सके। प्रारंभिक अनुमान है कि यह ब्लास्ट माओवादियों द्वारा पहले से लगाए गए प्रेशर बम से हुआ होगा।

घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान तेज कर दिया है ताकि किसी अन्य आईईडी की संभावना को खत्म किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, माओवादी अक्सर इस तरह के ब्लास्ट के जरिए सुरक्षाबलों को निशाना बनाने और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं।